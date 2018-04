Lecce | Lucarelli ti provoca ancora | ' sorpreso dall' arbitro scelto'

Blastingnews

: #Catania, Lucarelli: “#Akragas? Sblocchiamola prima possibile. Sorpreso dall'arbitro designato per il #Lecce...” - GoalSicilia : #Catania, Lucarelli: “#Akragas? Sblocchiamola prima possibile. Sorpreso dall'arbitro designato per il #Lecce...” - IEUREPORTER : SERIE C, LOTTA PROMOZIONE ROVENTE: ANCORA PROVOCAZIONI DA CATANIA... - SoloLecceIT : MA CHE ABBIAMO FATTO PER MERITARCI QUESTO DA UN EX TANTO AMATO??? -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Proprio come il direttore Lo Monaco, ormai anche il tecnico del #Catania, Cristianocontinua settimanalmente a rilasciare dichiarazioni al vetriolo. Probabile che il mister insista con questo atteggiamento con l'intento di mettere pressione al #che dopo il pareggio del Catania è tornato artefice del proprio destino. Il tecnico del Catania: ci credoStavolta,ha parlato della scelta dell'per il match trae Fondi VIDEO: sonodella designazione dell'della gara del, identico a quello della gara tra Bisceglie e Catania match che provocò non poche polemiche, ndr.ha poi spiegato che credealla promozione diretta: per la promozione dico 34%, 33% Catania e Trapani. Sono sicuro che il 6 maggio festeggeremo con i nostri tifosi. Infine,si è complimentato con la tifoseria per la ...