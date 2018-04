Le ragioni del documento delle donne Pd

Contratto di governo Pd – M5s : le ragioni del sì - quelle del no e il confronto fra i programmi : È davvero possibile aprire un dialogo fra PD e M5s che porti alla formazione di un nuovo governo? Proviamo a vedere cosa dicono i programmi e quali possono essere le vie d'uscita alla crisi.Continua a leggere

Spiegate ragioni del malfunzionamento di Telegram - : "La disattivazione dell'alimentazione nel cluster di server di Telegram ha causato problemi in Europa. Stiamo lavorando per risolvere il problema, ma molto dipende da quando il fornitore del data ...

Basket Fortitudo - oggi è il giorno del Poz. Le ragioni del ritorno di Pozzecco : Dopo l'addio a Boniciolli, la Effe punta sul Poz: contratto fino al giugno 2019 per lui. Una scelta che l'ex play della Nazionale dovrà ripagare riportando la squadra in serie A

Sabatini : le vere ragioni della crisi con Suning e delle dimissioni : 'L a richiesta è stata quella di ridimensionare gli investimenti nel mondo del pallone. Un ridimensionamento che è stato evidente in Cina, visto il mercato del Jiangsu, con l'affare Texeira che è ...

Azzurro cercasi - Balotelli resta ancora a casa : le ragioni dell'esclusione Video : Gigi Di Biagio, commissario tecnico in pectore della Nazionale, ha lasciato a casa Mario #Balotelli. L’attaccante del Nizza, dunque, dovra' re i compagni da casa nelle prossime due sfide amichevoli contro Argentina ed Inghilterra. Sembrava la volta buona che per Super Mario si potessero riaprire le porte di Coverciano ed in questo senso, nei giorni scorsi, c’era stata un’ammissione proprio da parte dell’ex selezionatore dell’Under 21 che ha gli ...

Le tre ragioni dell’iniziale insuccesso del Samsung Galaxy S9 nel mondo : Stanno lentamente iniziando anche in Italia e nel resto d'Europa le vendite del Samsung Galaxy S9, ma grazie ad un processo avanzato in altre aree del pianeta in queste ore è possibile prendere in esame il primo impatto che lo smartphone in questione ha avuto sul mercato. Come riportato da fonti coreane, il trend dal punto di vista commerciale non sembra discostarsi troppo da quanto emerso inizialmente con le semplici prevendite dello ...

10 ragioni che spiegano perché la Finlandia è il Paese più felice del mondo : Afp È la Finlandia il Paese più felice del mondo nel 2018 3 - Al via il reddito di cittadinanza , sperimentale, Nel dicembre 2016 il governo finlandese ha dato il via al redito di cittadinanza come ...

Pensioni e legge Fornero le ragioni (del crollo) della sinistra : "Il divorzio tra la sinistra e quella che un tempo si chiamava la classe operaia si è consumato sulla legge Fornero, sull'aumento dell'età pensionabile, sugli esodati, sulle condizioni di...

Le ragioni dell’exploit di un Movimento diventato partito : Niente li scalfisce. Non le accuse di incompetenza né quelle di disonestà. I grillini stravincono, diventano il primo partito d’Italia e si portano a casa il voto di un italiano su tre. Il 32%, quasi il doppio di Pd, Lega e Forza Italia, e molto di più di quanto portarono a casa cinque anni fa. «Siamo i vincitori assoluti. È iniziata la terza Repubblica, quella dei cittadini», esordisce in conferenza stampa Luigi Di Maio, il quale subito, ...

Elezioni - l’Italia e il male oscuro della mancanza di leader. Fontana racconta storia e ragioni di un Paese senza guida : “L’unico leader vero dentro alla politica è Matteo Renzi“. A leggere ora le parole pronunciate a una radio da Silvio Berlusconi si assapora l’esplosione del gusto della beffa: era il 16 novembre 2016, cioè mancavano 20 giorni al referendum costituzionale che seppellì l’ennesimo leader, sotto i voti del No e sotto la voglia plebiscitaria su di sé. Il 4 dicembre è la data che certifica il crollo di un altro leader, ...

Il ragioniere della Standa che ha scoperto la verità sulla nascita di Caravaggio : È il giorno di San Valentino del 2007 e Vittorio Pirami, come ogni pomeriggio, infila il cappotto per andare a studiare all'archivio diocesano di Milano. Un caffè, il tempo di inforcare gli occhiali per leggere da vicino, ed eccolo chino sui suoi manoscritti del Cinquecento. Meticoloso, si mette in testa di indagare sulle origini ignote della pittrice Fede Galizia, morta durante la peste ma senza una data né una città di nascita certe. ...

Le ragioni dell'ottimismo sul real estate quotato europeo : I tassi d' interesse dovrebbero rimanere bassi e aumentare gradualmente al crescere dell'economia e con il miglioramento delle prospettive future. La BCE ha infatti annunciato che non modificherà i ...