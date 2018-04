Le parole di Agnelli e il silenzio federale

Real Madrid-Juventus - Pistocchi : “rigore nettissimo - parole di Agnelli inaccettabili” : Real Madrid-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara di ieri, eliminazione dei bianconeri e protesta per il rigore concesso ai Blancos e che ha deciso la partita. Ecco le parole del giornalista Maurizio Pistocchi: “È rigore, non capisco come si possa negare l’evidenza dei fatti – ha detto a Radio Marte – Vazquez pesa 70 chili e l’intervento di Benatia, che pesa 94 kg, è nettamente irregolare. Il difensore ...