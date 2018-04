Le nuove tecnologie del giornalismo raccontate al Festival di Perugia

Geoff Mulgan a convegno Messaggero : «nuove tecnologie - la competizione è globale» : Innovazione e tecnologia sono sempre più presenti nella nostra vita e dobbiamo essere in grado di comprenderne il potenziale ed anticipare i cambiamenti per esserene protagonisti....

Ardizzoni (UniBologna) a convegno Messaggero : «nuove tecnologie per cure precise contro i tumori» : Innovazione e tecnologia sono sempre più presenti nella nostra vita e dobbiamo essere in grado di comprenderne il potenziale ed anticipare i cambiamenti per esserene protagonisti....

Un progetto per l’ambiente : nuove tecnologie per migliorare il riciclo della plastica dei rifiuti elettronici : La filiera dei RAEE sostiene l’economia circolare con un progetto che mira a individuare nuove tecnologie per il recupero e il trattamento della plastica contenuta nei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei RAEE, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università di Brescia e Stena Technoworld, impianto di trattamento dei rifiuti elettronici, hanno unito ...

nuove tecnologie e cyberbullismo : se ne parla in un incontro : Aics e Lions Club insieme per 'Educare al rischio delle Nuove tecnologie e ai rischi legati al cyberbullismo'. Di questo tratterà infatti la conferenza pubblica che si terrà mercoledì dalle ore 13.30 ...

L'assessore Mar al convegno di Fisascat su turismo e nuove tecnologie digitali : L'incontro è poi proseguito con i contributi di Mara Manente, direttrice di Ciset -Centro internazionale di Studi sull'Economia turistica, Marco Michielli, presidente di Federalberghi Veneto, ...

'Human Brain' - il mondo dell'encefalo : nuove cure e sviluppo di moderne tecnologie : Disporre un cervello virtuale su cui testare l'efficacia di nuovi interventi terapeutici o di prevenzione significherebbe accelerare notevolmente la ricerca di una cura per le patologie neurologiche. ...

Mercedes-AMG C 63 Coupé - Con il facelift debuttano nuove tecnologie : La Stella ha scelto la Grande Mela per presentare uno dei modelli più attenti allo stile dell'intera gamma AMG, la C 63 Coupé. La versione facelift della due porte sportiva è stata svelata durante il Salone di New York introducendo in gamma nuove tecnologie e aggiornamenti estetici che andranno a equipaggiare anche le versioni Cabriolet, berlina e wagon. Confermate, per tutte le varianti carrozzeria, le due versioni del V8 biturbo da 4.0 litri, ...

Il convegno sulle nuove tecnologie di Remediation Ambientale : ...di tecnologie sostenibili nel settore coniugando innovazione ed ambiente - e formulare proposte da sviluppare nel contesto della Smart specialization strategy regionale e delle politiche di economia ...

nuove tecnologie e lavoro : i numeri della rivoluzione che avanza : In generale, sia nei paesi sviluppati sia negli emergenti, in occasione di ogni cambiamento strutturale dell'economia l'occupazione ha subito rilevanti modifiche nei valori assoluti e nella ...

Cataratta - nuove tecnologie rendono intervento più sicuro : Roma, 15 mar. , askanews, È l'intervento più eseguito nelle sale operatorie di tutta Italia: l'anno passato è stato eseguito su 557.000 persone, con un'incidenza di complicanze ridotta a pochi punti ...

Le nuove tecnologie che curano i neuroni : La "Settimana mondiale del cervello", dal 12 al 18 marzo, racconta soluzioni hi-tech che proteggono e potenziano la mente

Salute : aperta la call per presentare nuove tecnologie per vaccinare ogni bambino : Gavi, the Vaccine Alliance, sta cercando persone di talento, imprenditori e società specializzate nella soluzione di problemi, per aiutare a vaccinare i bambini più vulnerabili del mondo. Come parte del bando 2018, INFUSE (Innovation for Uptake, Scale ed Equity) – la piattaforma di accelerazione dell’innovazione di Gavi – è alla ricerca di una nuova comprovata tecnologia digitale per la registrazione e la verifica ...

Calabria : modelli sostenibili e nuove tecnologie per la valorizzazione delle olive e dell’olio extravergine : Il seminario, svoltosi il primo marzo presso l’aula seminari del Dipartimento di Agraria dell’Università di Reggio Calabria, oltre ad un folto pubblico di imprenditori, divulgatori, addetti ai lavori, assaggiatori e studenti, ha visto la partecipazione di oltre centotrenta professionisti del settore che hanno potuto ascoltare gli importanti passi avanti fatti grazie al progetto finanziato dal Miur, nell’ambito dei progetti PON, e che ha visto ...

BMW - Al Mobile World Congress con nuove tecnologie : La BMW ha messo in mostra alcune delle sue ultime tecnologie durante il Mobile World Congress di Barcellona, dimostrando al pubblico il funzionamento della guida autonoma e presentando inediti approcci alla connettività e alla condivisione. La Casa tedesca ha infatti sviluppato nuove soluzioni tecnologiche pensate per migliorare l'esperienza di utilizzo delle automobili, permettendo ai clienti di gestire sempre più funzioni tramite app per ...