Le Iene | l' ultimo annuncio di Nadia Toffa e il messaggio della Santarelli

(Di venerdì 13 aprile 2018) Dopo aver saltato la puntata di mercoledì scorso,sarebbe pronta a tornare in onda VIDEO. La donna, colpita da un malore nei mesi scorsi, aveva ripreso la sua attivita' di conduttrice, ma nei giorni passati non era riuscita ad andare in diretta stanca delle cure per curare il tumore di cui aveva parlato lei stessa in onda. L'di: 'Ci vediamo domenica' 'Un semplicissimo vi voglio bene! Ci vediamo domenica. Buon tutto nel frattempo. Baci immensi da questa faccetta da riposino. La vostra'. Questo ilpostato sui social dallanel pomeriggio. La conduttrice dellefa intendere che domenica sera riprendera' il suo posto alle. La giornalista, che era stata colta da un malore a Trieste ad inizio dicembre dello scorso anno, sta curando una forma tumorale. Era stata la stessaad annunciare il suo problema di salute in ...