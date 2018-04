Le foto sono come le persone

Margherita Zanatta in ospedale/ La foto con la mascherina e il post che allarma : "Sono scomparsa dai social.." : Margherita Zanatta con una mascherina in ospedale. Cos'è accaduto all'ex gieffina? La foto e il messaggio allarmano i fan: "Spero poi di potervi raccontare una storia a lieto fine"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:52:00 GMT)

“Dove e quando si sposano” : Chiara Ferragni e Fedez - si è scoperto tutto. Nato Leone - le nozze sono passate in secondo piano ma ora sono uscite anche le foto - oltre ai dettagli. Preparatevi : il matrimonio più glamour dell’anno è vicino : Chiara Ferragni e Fedez, ma il matrimonio? La coppia più social che ci sia ha da poco dato il benvenuto al piccolo Leone, il primo figlio venuto al mondo lo scorso 19 marzo, giorno della festa del papà. Da quel giorno, complice anche la gioia di essere diventati genitori, testimoniata dalla miriade di foto e video per presentare ai follower (parliamo di milioni tra tutti e due) il nuovo arrivato, le nozze tra la fashion blogger italiana ...

“Assurda”. Sabrina Ferilli in bikini a 53 anni. Beccata alle terme col marito - l’attrice non si risparmia. Guardare per credere : le foto sono da sturbo : Sabrina Ferilli è pronta a tornare in tv. Dal 19 aprile prossimo, in seconda serata su Rai3, debutta il nuovo programma “Storie del genere” condotto dall’attrice romana e diretto da Giampaolo Marconato. La trasmissione affronterà il tema della transessualità, raccontando le storie quotidiane di persone che hanno cambiato sesso. Sette, in totale, le puntate in cui la Ferilli condividerà con il pubblico queste realtà, ...

Macerata - la terra trema ancora tra rabbia e delusione per la beffa casette | foto : ecco come si sono ridotte : Nonostante il precedente del sisma del 2016 le soluzioni abitative d'emergenza (Sae) mostrano tutte le loro lacune: esplode l'indignazione. Oggi vertice d'urgenza della Protezione Civile

Macerata - la terra trema ancora tra rabbia e delusione per la beffa casette | foto : ecco come si sono ridotte : Macerata, la terra trema ancora tra rabbia e delusione per la beffa casette | Foto: ecco come si sono ridotte Nonostante il precedente del sisma del 2016 le soluzioni abitative d’emergenza (Sae) mostrano tutte le loro lacune: esplode l’indignazione. Oggi vertice d’urgenza della Protezione Civile Continua a leggere

Roma-Barcellona - sono lacrime di gioia : la scena di un bambino che ha commosso [foto] : Roma-Barcellona, delirio all’Olimpico per la vittoria dei giallorossi nella gara contro il Barcellona, staccato il pass per la semifinale adesso la squadra di Di Francesco ha le carte in regola per conquistare l’ultimo atto. scena da brividi al termine della partita, un bambino scoppia in lacrime al triplice fischio finale, è la scena che ha commosso il web. E’ questo il bello del calcio, è questo che ci fa dimenticare tutte le ...

Diletta Leotta - sexy selfie in compagnia delle amiche : i commenti sono esilaranti [foto] : 1/15 Foto Instagram ...

Parlamento - dai nuovi eletti 700 proposte ma molte sono soltanto leggi-fotocopia. E per cambiare la Costituzione già 39 testi : Settecento testi in due settimane, un record. Tante sono le proposte di legge depositate nei due rami del Parlamento dal 23 marzo scorso, giorno di avvio ufficiale della nuova legislatura. E’ un fiume di parole e articoli di legge su ogni materia dello scibile umano, dalla cremazione dei defunti alle più alte sfere dei diritti, compresi quelli degli animali. Il prodigio che contraddice ogni luogo comune sugli eletti è in realtà solo un trucco. ...

Parlamento - dai nuovi eletti 700 proposte ma molte sono soltanto leggi-fotocopia. Per cambiare la Costituzione già 40 testi : Settecento testi in due settimane, un record. Tante sono le proposte di legge depositate nei due rami del Parlamento dal 23 marzo scorso, giorno di avvio ufficiale della nuova legislatura. E’ un fiume di parole e articoli di legge su ogni materia dello scibile umano, dalla cremazione dei defunti alle più alte sfere dei diritti, compresi quelli degli animali. Il prodigio che contraddice ogni luogo comune sugli eletti è in realtà solo un trucco. ...

“Ecco le ultime foto in famiglia prima dell’addio”. Fabrizio Frizzi è con le donne della sua vita - Carlotta e Stella - che gli sono state accanto fino all’ultimo giorno. Immagini che non possono non commuovere : Fabrizio Frizzi se ne è andato, è vero, ma non si è mai arreso. Ha lottato come un leone, parole sue nell’ultima intervista, e, nonostante tutto, non ha mai rinunciato a vivere la quotidianità con la sua bella famiglia. La moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella gli sono state accanto fino all’ultimo, scrive il settimanale Oggi, che pubblica in esclusiva le ultime fotografie del conduttore amatissimo ritratto proprio in ...

Belen pubblica una foto di quando aveva 16 anni. Ma i commenti della rete sono impietosi : Belen Rodriguez sa sicuramente come attirare l'attenzione del suo pubblico, attenzione che alcune volte - quando genera commenti negativi e cattivi - non le fa per niente piacere. Lo ha spiegato ...

Buffon - sono lacrime d’addio : il portiere pronto a lasciare al termine della stagione [foto] : 1/11 AFP/LaPresse ...

Eric Jon Schmidt - politico americano pubblica più di 200 tra sue foto e video a luci rosse : 'Non voglio segreti - sono un esibizionista' - : Il 51enne infatti ha deciso di usare diversi portali gay a luci rosse per promuovere la sua carriera politica e su alcuni di questi siti ha pubblicato più di 200 tra sue foto e video senza veli , li ...

Crolla un tratto delle mura medievali a San Gimignano : non ci sono feriti | foto : Un tratto della cinta muraria del borgo toscano, di circa 8 metri, è collassato nel tardo pomeriggio. L'area, lungo la camminata est, è stata chiusa