Le conseguenze gravi di un terremoto modesto

"Un'escalation sui dazi avrebbe conseguenze gravi" : L'allarme di Draghi: 'Peserebbe soprattutto sugli investimenti aziendali' Dal presidente della Bce arrivano buone notizie, una ripresa che si sta rivelando più solida delle attese e un mercato del ...

Global Warming : lo scioglimento del permafrost sta rendendo più scuri i laghi artici e subartici portando gravi conseguenze : Mentre il ghiaccio si scioglie, il carbonio organico presente nel permafrost viene rilasciato nuovamente dopo secoli di isolamento nel terreno. Ora si sta facendo strada nei laghi e negli stagni della regione artica e subartica e sta modificando la loro composizione. Un team internazionale di ricercatori ha dimostrato che questo tipo di carbonio, in grado di assorbire la luce del sole, sta rendendo i bacini idrici sempre più scuri e ...

Burian - non solo freddo e neve... Lo dice la scienza. Gravi conseguenze sul pene : a cosa vai incontro : L'ondata di gelo che ha colpito l'Italia per l'effetto di Burian ha delle conseguenze anche sul pene degli uomini. Nei giorni di freddo come questi si assiste infatti a una riduzione della virilità: il pene si accorcia, mentre lo scroto diventa più piccolo. Lo dicono gli scienziati. Darius Paduch, e

“Riportatelo - nuoce seriamente alla salute”. Ikea - la notizia è dell’ultim’ora. Il noto colosso svedese invita tutti i clienti a restituire urgentemente un prodotto molto popolare. Le conseguenze possono essere terribili. Di che si tratta e cosa è successo (una roba gravissima) : Ikea, quel che è successo è tremendo e ora la nota azienda svedese deve prendere provvedimenti per sistemare le cose. cosa è successo? In uno dei magazzini dove vengono prodotti i famosi marshmallow di Ikea, sono stati trovati dei topi. E ora l’azienza svedese, ovviamente mortificata per l’accaduto, sta richiamando il prodotto in questione. I famosi Godis Paskkyckling (nel formato da 100 grammi) sono stati ritirati in via “precauzionale”. ...

Ubriaco alla giuda finisce fuori strada - l'incidente si è risolto senza gravi conseguenze : Chieti - alla guida con un tasso alcolemico di quattro volte superiore a limite consentito (2.27 g/l contro 0.50 g/l), affrontando una curva ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada e abbattendo dei pali dell'illuminazione. Per fortuna l'incidente si è risolto senza gravi conseguenze per gli occupanti dell'autovettura alla cui conducente, 23 anni, studentessa universitaria a Chieti, la Polizia stradale ha ...

Brutto incidente sulla Lecce-Brindisi - ma senza gravi conseguenze : BRINDISI - incidente questa sera, per fortuna senza conseguenze gravi per le persone, sulla superstrada 613 poco oltre lo svincolo per Cerano, in direzione di Brindisi. Le auto coinvolte sono una ...