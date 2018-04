Lazio | una notte inspiegabile La testa al derby?

«Bianca Atzei ha una cotta per Nino Formicola - Nardi è stato un ripiego» - la riveLazione di una ex naufraga : Bianca Atzei avrebbe una cotta per Nino Formicola . Lo scoop arriva, ancora una volta, da Eva Henger che confessa un retroscena fino ad oggi restato nascosto de L'Isola dei famosi. Isola, il dramma ...

Inzaghi : 'Brava Roma. Meravigliosa una Supercoppa Europea con la Lazio' : ' Complimenti alla Roma, ieri sono stati bravissimi. E' la conferma che nelle coppe europee devi fare bene nei 180 minuti. Loro sono stati bravissimi, speriamo possa succedere anche alla Juventus che ...

Eva Henger fa una riveLazione choc su Bianca e Nino Formicola : Bianca Atzei ci ha provato con Nino Formicola? Parla Eva Henger Pare davvero non esserci un solo giorno in cui i naufraghi della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi non facciano parlare i numero telespettatori. Cosa è successo stavolta? Nelle ultime ore, come mostrato nel daytime andato in onda poco fa su Canale 5, Amaurys Perez e Jonathan Kashanian hanno dato vita a una furibonda lite, che ha destato qualche perplessità in ...

Una reLazione "segreta" tra Filippo e Bianca all'Isola? Parla l'ex gieffino : E' un rapporto ambiguo quello tra Filippo Nardi e Bianca Atzei. L'ex gieffino e la cantante si sono conosciuti due mesi fa all'

InfLazione contenuta : non a causa di una trappola liquidità : Se la FED abrogasse l'IOR domani mattina, le riserve disoccupate si riverserebbero nell'economia e il tasso dei fondi federali diminuirebbe. Ciò implica che il mercato dei fondi federali non si trova ...

“Beccata!”. Claudia Gerini con un altro. L‘attrice ha troncato la reLazione con Andrea Preti dal giorno alla notte e ora eccola con un volto (molto) noto. Inutile dire che l’ex l’ha presa malissimo : una reazione velenosissima : Ogni storia d’amore che finisce è un dispiacere, soprattutto se la cosa non avviene di comune accordo e uno dei due ci resta buggerato. Questo è proprio quello che è accaduto ad Andrea presti che è stato scaricato da Claudia Gerini suo mal grado. Il giovane modello aveva raccontato di essere stato scaricato senza nessuna avvisaglia e che la cosa lo aveva sconvolto. L’attrice non aveva mai commentato la cosa, ma dal canto suo aveva fatto ...

Un giocatore della Overwatch League è stato sospeso per aver intrattenuto una reLazione con una quattordicenne : Il giocatore professionista Jonathan "DreamKazper" Sanchez, in forze al team Boston Uprising che partecipa alla Overwatch League, è stato sospeso a tempo indeterminato per aver intrattenuto una relazione con una quattordicenne, che ha denunciato l'accaduto pubblicando una lettera e moltissimi screenshot come prova del rapporto tra i due.Stando alla lettera della giovane, DreamKazper avrebbe usato la sua influenza e il suo ruolo di giocatore ...

No Tav - raccontò irruzione di manifestanti nella sede di una società : giornalista condannato per vioLazione di domicilio : Quattro mesi di carcere, pena sospesa e non menzione della sentenza. È la condanna stabilita dal tribunale di Torino nei confronti di Davide Falcioni, giornalista di Fanpage che il 24 agosto 2012 aveva seguito alcuni militanti nel corso di una manifestazione di protesta dei No Tav terminata in uno studio di geometri e ingegneri impegnati nelle progettazioni di opere per la Torino-Lione. “Questa condanna è un bavaglio per la stampa – ...

Il Segreto - puntate spagnole : una reLazione pericolosa : Anticipazioni Il Segreto, trame spagnole: Nazaria seduce Prudencio Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori italiani che ogni pomeriggio si sintonizzano su Canale 5 per seguire le vicende dei loro beniamini. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano clamorose novità. Julieta è stata costretta a sposare Prudencio pur amando Saul. La giovane si ribellerà quando Prudencio vorrà consumare il matrimonio a tutti i costi. ...

“Una donna giovane e carina”. UeD : l’amore di Giorgio Manetti. Il gabbiano lo ammette per la prima volta - quello che cerca in una reLazione lo ha trovato già. E no - non si tratta di Anna Tedesco : Gemma Galgani dovrà (proprio) farsene una ragione : Un tormentone di sicuro, ma altrettanto appassionante. La storia-non storia tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani va avanti da anni e parte del successo di Uomini e Donne si deve proprio a questa coppia ormai divenuta totalmente improbabile. Il loro amore è durato circa un anno, qualche tira e molla di troppo e i capricci della dama torinese hanno infine segnato la conclusione di questo rapporto, ma i fan del dating show di Maria De Filippi ...

Paura per la bassa infLazione? Dietro l'angolo vi sarebbe persino una defLazione mondiale : Come mai? Due i fattori che sopra ogni altro spiegherebbero la disinflazione crescente dell'economia mondiale: progresso tecnologico e globalizzazione. Il primo consente produzioni a costi unitari ...

Lazio - Diaconale : “nessuna guerra contro la classe arbitrale” : “Nessuna guerra contro la classe arbitrale. Le proteste dei tifosi laziali sono legittime. Nicchi se ne faccia una ragione e si assuma le proprie responsabilita’…”. Lo ha detto a Radio Incontro Olympia il responsabile comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale. “Le proteste dei laziali sono state fin dal principio corrette e piu’ che legittime visti i numerosi torti arbitrali subiti in questo campionato di ...

RiveLazione di una suora : 'Papa Francesco mi ha detto di usare il preservativo' Video : L'utilizzo dei concezionali per la Chiesa è sempre stato un tabù, ovvero è stata sempre contraria per motivi di principio. L'atto sessuale difatti è visto per i cattolici come un atto di procreazione, di creare una nuova vita, e non come un'espressione di volonta' carnale. Papa Francesco [Video] è stato spesso al centro di polemiche, specialmente nel mondo laico ma in una recente intervista ora l'attacco potrebbe arrivare dall'interno. Una suora ...

“Dopo l’Isola con Flavio è tutto diverso”. Alessia Mancini choc. Per la prima volta la naufraga fa una riveLazione sconcertante sul marito. Il matrimonio con Montrucchio sembrava sereno : ma la cose non stanno affatto come pensiamo : All’Isola dei Famosi Alessia Mancini sta sicuramente dando una prova inaspettata di forza. La concorrente nel corso delle puntate ha mostrato un temperamento invidiabile, tanto da diventare sempre di più una delle papabili vincitrici. L’ex velina è sempre stata molto amata anche se negli ultimi anni era quasi sparita dal piccolo schermi per dedicarsi di più alla sua vita privata. Nel 2003 le nozze con Flavio Montrucchio e la coppia ha un ...