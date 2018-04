Lazio | Peruzzi | ' Concentrati sulla corsa Champions' Luis Alberto | ' Buttato una

Calciomercato Lazio - Peruzzi parla di De Vrij : il punto sul difensore [VIDEO] : La Lazio sta disputando una stagione veramente entusiasmante, tra campionato ed Europa League obiettivi importantissimi. In Serie A l’intenzione è quella di conquistare la qualificazione in Champions League mentre in Europa League provare ad arrivare fino in fondo. Si pensa anche al Calciomercato, non farà parte della squadra della prossima stagione il difensore De Vrij, mancato accordo per il rinnovo, il calciatore ha già un accordo con ...

Lazio - Peruzzi : "Salisburgo? Poteva andare peggio - ma sarà difficile" : Il dirigente biancoceleste commenta il sorteggio di Europa League: "Sono una buona squadra, giovane, con bei giocatori, hanno battuto formazioni importanti"

Lazio - Peruzzi e una delegazione biancoceleste ai funerali di Astori : Saranno tanti gli esponenti del mondo del calcio e i rappresentati delle istituzioni politico-sportive che daranno l'ultimo saluto al difensore di 31 anni, ex giocatore di Cagliari e Roma, deceduto ...

Lazio - le riveLazioni di Peruzzi : De Vrij - Nani e Felipe Anderson : Campionato fantastico per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi si prepara per la gara di Coppa Italia contro il Milan con l’intenzione di raggiungere la finale. Importanti indicazioni da parte del club manager della Lazio Angelo Peruzzi ai microfoni di Radio Incontro Olympia: “Ho fatto una grande gaffe a Nyon, la Dinamo Kiev non è in Russia ma in Ucraina. Non sarà una sfida facile, ma poteva andare sicuramente peggio. Inzaghi dopo ...