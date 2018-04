Lazio | Lulic | Quello che è successo è inspiegabile

Lazio - Patric out per Salisburgo - ballottaggio Lulic-Lukaku sulla sinistra : Scioglierà gli ultimi dubbi sono domani, Simone Inzaghi. Alla vigilia della sfida in Austria con il Salisburgo il tecnico della Lazio deve fare i conti con i problemi fisici di alcuni giocatori. ...

Lazio - Parolo e Radu puntano il Salisburgo : Lulic a rischio forfait : Due recuperi e due defezioni. Simone Inzaghi sorride a metà. Marco Parolo e Stefan Radu, come previsto, si sono aggregati al gruppo e si sono allenati regolamento. Dopo aver saltato la partita con l'...

Lazio - Parolo e Lulic in coro : 'Non dobbiamo pensare di essere già in semifinale' : Ha firmato il 300esimo gol Europeo della Lazio, Marco Parolo. Il mediano biancoceleste, segnando il momentaneo 2-1 nella vittoria per 4-2 contro il Salisburgo è entrato nella storia del club. 'È un ...

Lazio-Salisburgo 4-2 : a segno Lulic - Parolo - Anderson e Immobile : ROMA - La Lazio non sbaglia e dà almeno una piccola gioia al calcio italiano dopo le baotoste subìte in Champions League dalla Juventus e dalla Roma contro i fenomeni di Real Madrid e Barcellona. I ...

Lazio-Salisburgo 4-2 : in gol Lulic - Parolo di tacco - Anderson e Immobile : La Lazio si aggiudica il primo atto dei quarti di Europa League. Molto sofferto ma anche molto inseguito il successo sul Salisburgo, che non perdeva dallo scorso agosto. Per due volte gli austriaci si ...

Lazio-Salisburgo 1-0 in diretta : risultato LIVE. La sblocca Lulic : Lazio-Salisburgo 1-0 LIVE 8' Lulic TABELLINO Lazio , 3-5-1-1, : Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All: S. Inzaghi ...

Lazio-Salisburgo 1-1 La Diretta Lulic la sblocca - pari di Berisha : La Lazio di Simone Inzaghi, che nei due turni precedenti ha eliminato la Steaua Bucarest prima e la Dynamo Kiev poi, affronta questa sera il Salisburgo nella partita di andata dei quarti di finale di...

LIVE. Lazio-Saliburgo 1-0 : Lulic porta avanti i biancocelesti! - FOTO - : GIOVEDI' 5 APRILE 2018 Stadio Olimpico di Roma, ore 21.05 Lazio-Salisburgo , Sky Sport 1 HD, ARBITRO: Ovidiu Haegan , ROU, ; ASSISTENTI: Octavian ovre , ROU, ; Sebastian Gheorghe , ROU, ; IV Uomo: ...

Lazio-Salisburgo 1-0 La Diretta Lulic la sblocca dopo 8 minuti : La Lazio di Simone Inzaghi, che nei due turni precedenti ha eliminato la Steaua Bucarest prima e la Dynamo Kiev poi, affronta questa sera il Salisburgo nella partita di andata dei quarti di finale di...

Lazio - c'è il Salisburgo : recuperano Radu e Lulic - Milinkovic titolare : La stagione della Lazio è racchiusa in una sola parola. Soprattutto ora. Quale? "Svolta". Eccola qui. E' il mese giusto, la forma giusta, la partita giusta. Anche il contesto giusto. L'Europa League, ...

Lazio - sono 20 i convocati per il Benevento : out Lulic : ROMA - Il tecnico della Lazio , Simone Inzaghi , ha convocato 20 giocatori per la sfida di oggi alle 15, all'Olimpico, contro il Benevento . In elenco non c'è Lulic , mentre sono presenti Caceres e ...

Lazio - Lulic piglia tutto : 'Quarto posto o Europa League? Avanti su due fronti' : COPPA E CAMPIONATO Insomma, nulla è precluso in nessuna competizione: 'Siamo arrivati ai quarti di Europa League, siamo lì - ricorda l'eroe del 26 maggio ai microfoni di Premium Sport -. Allo stesso ...

Europa League Lazio - i convocati : assenti Luiz Felipe e Lulic : ROMA - Scelte ufficiali per Simone Inzaghi in ottica di Lazio-Dinamo Kiev , gara valida come andata degli ottavi di finale di Europa League che andrà in scena stasera all'Olimpico , calcio d'inizio ...