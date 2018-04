Lavoro | sindacati | protocollo Mit su qualità patrimonio per tutti

MIT sigla protocollo d'intesa con sindacati su qualità del Lavoro in edilizia e trasporti : Teleborsa, - Via libera al protocollo d'intesa sulle "Linee Guida per la qualità del lavoro nei settori dell'edilizia, della logistica e dei trasporti". Il documento è stato siglato oggi 13 aprile tra ...

MIT sigla protocollo d'intesa con sindacati su qualità del Lavoro in edilizia e trasporti : Via libera al protocollo d'intesa sulle "Linee Guida per la qualità del lavoro nei settori dell'edilizia, della logistica e dei trasporti". Il documento è stato siglato oggi 13 aprile tra il Ministero ...

Trony-sindacati - confronto al Mise : “Garantire il Lavoro” : Continua la battaglia dei dipendenti Trony dei negozi gestiti da Dps Group, una delle aziende che gestiva i punti vendita del noto...

SINDACATI E Lavoro/ Il modello per affrontare la rivoluzione delle banche : Il settore bancario si prepara a vivere un periodo di grandi novità. L'esperienza delle relazioni sindacali del credito potrà tornare molto utile, ricorda FIORENZO COLOMBO(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 06:07:00 GMT)I NUMERI/ Le nuove prove dell'emergenza LAVORO in Italia, di G. PalmeriniREDDITO DI CITTADINANZA/ I gravi effetti collaterali della proposta M5s, di F. Giubileo

Carla Spagnoli ai Sindacati Perugina - tutto - tranne il Lavoro! : da Carla Spagnoli , Presidente Movimento per Perugia, Perugina Sindacati Perugina : tutto, tranne il lavoro! È questa la sintesi che è emersa dall'incontro che ha "sbloccato" la vertenza Perugina. "...

Lavoro - Confindustria e sindacati firmano l'accordo sui nuovi contratti : Teleborsa, - Confindustria, CGIL, CILS e UIL trovano la quadra sulla contrattazione collettiva firmando il " Patto della fabbrica ". Tre gli obiettivi principali dell'accordo sottoscritto dal ...

Lavoro - Confindustria e sindacati firmano l'accordo sui nuovi contratti : Confindustria, CGIL, CILS e UIL trovano la quadra sulla contrattazione collettiva firmando il " Patto della fabbrica ". Tre gli obiettivi principali dell'accordo sottoscritto dal Presidente Boccia e ...

Fincantieri sigla protocollo con regione Liguria e sindacati per politiche Lavoro : ... ha sottolineato l'AD Giuseppe Bono , aggiungendo 'lo scenario competitivo in cui quotidianamente operiamo, infatti, impone adeguate competenze specifiche e una sempre più stretta sintonia nel mondo ...

Fincantieri sigla protocollo con regione Liguria e sindacati per politiche Lavoro : ... ha sottolineato l'AD Giuseppe Bono , aggiungendo "lo scenario competitivo in cui quotidianamente operiamo, infatti, impone adeguate competenze specifiche e una sempre più stretta sintonia nel mondo ...

Fincantieri sigla protocollo con regione Liguria e sindacati per politiche Lavoro : Fincantieri ha firmato un protocollo di collaborazione con la regione Liguria ed i sindacati Cgil, Cisl e Uil volto a realizzare una serie di iniziative finalizzate a favorire i processi di ...

Contratti di Lavoro - cosa cambia con l'accordo tra Confindustria e sindacati : Firmata tra le parti sociali un'intesa che cerca di rilanciare gli accordi collettivi nazionali di categoria, contro le cosiddette intese pirata

Lavoro - accordo sindacati-Confindustria : “Stop ai contratti pirata. E no alla legge sul salario orario minimo” : A pochi giorni dalle elezioni, sindacati e Confindustria hanno trovato un accordo sul nuovo modello contrattuale e di relazioni industriali. L’intesa punta, sulla carta, ad aumentare i salari dei lavoratori in tempi di bassa inflazione. Ponendo un argine da un lato al dumping contrattuale dall’altro, come sottolinea un’analisi dell’agenzia Reuters, all’ingerenza della politica. Infatti il documento ribadisce la ...

Vittoria storica dei sindacati : meno Lavoro e salari più alti Merkel-Schulz - intesa vicina : Un aumento di salario del 4,3 per cento dopo lo sciopero di un milione di metalmeccanici. Il potente sindacato tedesco Ig Metall ce l'ha fatta: gli operai tedeschi avranno anche la possibilità di ...