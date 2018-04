Lavoro : Fp Cgil - no a braccialetto elettronico per operatori ecologici Livorno : Roma, 13 apr. (AdnKronos) - "È una misura inaccettabile che lede la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori". È questo il commento della Funzione Pubblica Cgil in merito alla decisione di un’azienda di Livorno di introdurre i braccialetti elettronici, in stile Amazon, per controllare il Lavoro de

Tasse terremoto - Cgil : quanti posti di Lavoro a rischio per una decisione intollerabile : L'Aquila - Lunedì la Cgil in piazza ci sarà. Parteciperà con le proprie strutture e i propri lavoratori alla manifestazione aquilana contro l’assurda richiesta di restituire le Tasse che lo Stato e il governo italiano (con una legge conquistata con la mobilitazione e la lotta ed approvata dal Parlamento) avevano deciso di non chiedere alle imprese di un territorio martoriato da un terremoto. Per smuovere un governo che finora ...

Cgil chiama - M5S risponde : Toninelli incontra Camusso per parlare della Carta dei diritti del Lavoro : La Cgil chiama il Parlamento, e il Movimento 5 Stelle risponde per primo. Oggi alle 15,30 la leader Susanna Camusso (accompagnata da Tania Scacchetti, che in segreteria ha la delega al Lavoro) incontrerà il capogruppo al Senato Danilo Toninelli nella sede del gruppo a Palazzo Carpegna. Al centro della riunione ci sarà la Carta dei diritti universali del Lavoro.L'incontro fa seguito alla lettera aperta che il segretario generale ...

Lavoro : Cgil - permangono gravi criticità mercato : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “I positivi scostamenti nei dati Istat di febbraio, purtroppo, non alterano su base annua le gravi criticità che caratterizzano il mercato del Lavoro italiano. è ancora troppo poca l’occupazione, e quella che c’è spesso è debole, precaria, povera”. Così la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti commenta le rilevazioni diffuse questa mattina dall’Istat su occupati e ...

Dps Trony - Filcams Cgil : epilogo disastroso - in 500 senza Lavoro : Roma, 19 mar. , askanews, epilogo 'disastroso' per la Dps Trony, con 500 persone che perderanno il lavoro. Lo afferma la Filcams Cgil, sottolineando che 'il 16 marzo il tribunale di Milano ha ...

Lavoro - Fdv-Cgil : record occupati in area disagio - sono 4 - 5 mln : Milano, 17 mar. , askanews, Peggiora in Italia la qualità dell'occupazione, che nell'ultimo periodo dell'anno ha toccato il record degli occupati in area disagio, saliti a oltre 4,5 milioni di persone.

Lavoro - Cgil : record persone in disagio : 14.33 Peggiora la qualità dell'occupazione in Italia. A fine 2017 si è toccato il record delle persone in disagio:oltre 4,5 mln.E' quanto emerge dallo studio"Lavoro:qualità e sviluppo" realizzato dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil. Nel quarto trimestre 2017 le ore lavorate sono inferiori del 5,8% (- 667mln di ore lavorate) rispetto al primo trimestre del 2008 e le unità di Lavoro sono il 4,7% in meno (1,2 mln di unità) Negli ultimi 5 anni ...

Lavoro - Cgil : peggiora la qualità dell'occupazione in Italia - : Secondo uno studio della Fondazione Giuseppe Di Vittorio, nel quarto trimestre del 2017 è stato toccato il record di coloro che hanno un contratto di carattere temporaneo oppure un part-time ...

8 marzo : Cgil - Lavoro donne - molto da fare : ANSA, - ROMA, 7 MAR - Le donne in Italia continuano ad avere un gap occupazionale rispetto agli uomini di quasi 20 punti: "c'è ancora molto da fare". Lo scrive in una nota la segretaria confederale ...

Un nuovo modello di contratto di Lavoro. Intesa fra Confindustria e Cgil - Cisl e Uil : Nella settimana che precede le elezioni la Confindustria e i sindacati Cgil, Cisl e Uil, dopo 18 mesi di trattative, hanno firmato un nuovo modello contrattuale e di relazioni industriali. Un punto ...

Area Fervet - Cgil : "Occasione da non perdere per rilanciare il Lavoro" : CASTELFRANCO - 'È salita agli onori della cronaca in questi giorni la notizia di una nuova asta per l'Area Fervet , l'ex stabilimento di borgo Padova a Castelfranco Veneto, oltre 92.000 metri quadrati che da anni ormai è dismessa. La base d'...

“Cercasi commesse single”. A Ragusa l’annuncio sessista. Cgil : “Donne ancora discriminate sul Lavoro” : “Cercasi due figure da inserire nell’azienda come commessa, età massima 30 anni, non sposata e non convivente”. È l’annuncio pubblicato da un negozio in franchising che si trova all’interno del centro commerciale Le Masserie di Ragusa. Un avviso che ovviamente ha trascinato tra le polemiche l’azienda, accusata di sessismo sui social network, e che ha provocato reazioni anche dalle istituzioni. Per provare a smorzare le ...