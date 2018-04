Lavoro | 73 nuovi posti in 8 aziende

Rocksteady : dopo la serie Batman Arkham punta sul multiplayer? Spuntano nuovi annunci di Lavoro : I ragazzi di Rocksteady verranno sempre ricordati per l'incredibile lavoro svolto sul personaggio di Batman e su una fetta del vastissimo universo DC. Il team ha dimostrato che realizzare un gioco eccelso su un supereroe è decisamente possibile e allo stesso tempo ha dato vita a un sistema di combattimento (il free flow) che ha fatto scuola e che è stato utilizzato da diverse software house.Il nuovo progetto di questo talentuoso team rimane al ...

Regus apre nuovi spazi Lavoro per 37mila mq : 'Sempre più aziende commenta Mark Dixon, fondatore e Ceo di Iwg in tutto il mondo stanno riconoscendo il vantaggio competitivo che possono produrre gli spazi di lavoro flessibili, unitamente al ...

Regus apre nuovi spazi Lavoro per 37mila mq : Entro la fine del 2018 Regus , fornitore di spazi di lavoro flessibili, è pronto ad aprire in Italia 20 nuove location , arrivando ad un totale di 60 unità. Grazie ai nuovi investimenti, la presenza di ...

Conad apre un nuovo store Creati 35 nuovi posti di Lavoro : ... dal biologico al locale, con un ampio assortimento di prodotti a Km zero, ai prodotti senza glutine, per celiaci e ad alta digeribilità, legati al mondo benessere. Tra le novità, la presenza di un'...

Lavoro - “dai centri commerciali alle compagnie low cost ecco i nuovi schiavi. Sfruttati e senza diritti” : Ci sono i lavoratori Amazon che spostano pacchi a ritmi “infernali, pericolosi per la salute”. E raccontano dei “controllori” che monitorano ora per ora la loro produttività rimproverando pubblicamente i meno performanti. Ci sono i piloti Ryanair senza ferie né malattia, costretti a volare dopo pochissime ore di riposo per rispettare i turni, e l’operaio Fca che si è urinato addosso perché i capi gli avevano ...