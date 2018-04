Laura Pausini guida ancora la classifica Fimi | seguita da Thirty Seconds To Mars e Benji

Treni speciali per i concerti di Laura Pausini al Circo Massimo a luglio 2018 : tutte le promozioni : I concerti di Laura Pausini al Circo Massimo potranno essere raggiunti in treno. Attraverso le promozioni speciali di Trenitalia, sarà infatti possibile accedere ai biglietti a prezzi vantaggiosi, usufruendo dell'offerta Speciale Eventi. Lo sconto del 30% è applicato a tutte le offerte base, quindi sui Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte. Per accedere alla promozione basterà seguire le indicazioni presenti ...

Fatti sentire di Laura Pausini è disco di platino - nuovo traguardo tra X Factor Spagna e gli auguri a mamma Gianna : Fatti sentire di Laura Pausini è disco di platino. L'attesa certificazione è arrivata a meno di un mese dal rilascio del nuovo album di inediti, che ha raggiunto il mercato il 16 marzo scorso. Con oltre 50mila copie vendute, Fatti sentire raggiunge quindi il più ambito traguardo, anche se potrebbe non essere il primo. La certificazione arriva dopo il rilascio del secondo singolo, individuato in Frasi a metà e arrivato in radio il 6 aprile, ...

Tony Maiello - dalla depressione a Laura Pausini : «Il purgatorio è qui» Video : L'estate gli mette il magone, preferisce il freddo, che gli concede respiro e una fuga dalla parietaria. Tony Maiello , 29enne cantautore stabiese, si definisce un napoletano atipico, di quelli che si ...

Una nuova Laura Pausini nel video di Frasi a metà - storia di un’amicizia interrotta dai “non detto” : Laura Pausini nel video di Frasi a metà fa emergere tutta la sua rabbia per un'amicizia finita a causa di una serie di non detto. Che questo sarebbe stato il secondo singolo estratto da Fatti sentire era già stato annunciato nel corso delle numerose interviste televisive che l'artista ha tenuto per la promozione del disco, ammettendo che sarebbe andata contro tutto e tutti pur di farlo arrivare in radio. A poche ore dal rilascio di Frasi a ...

Frasi a metà di Laura Pausini - testo e significato : il dolore per un’amicizia interrotta : testo e significato di “Frasi a metà”, il nuovo singolo di Laura Pausini in radio da venerdì 6 aprile. Si tratta del secondo estratto dal suo ultimo album di inediti “Fatti sentire”. Arriva in rotazione radiofonica “Frasi a metà”, il nuovo singolo di Laura Pausini “Frasi a metà” è il nuovo singolo di Laura Pausini estratto dal suo ultimo lavoro discografico “Fatti sentire” pubblicato in ...

Amici : vince Matteo la prima puntata del serale - Laura Pausini conquista il pubblico : È stato Matteo il vincitore della prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda ieri sabato 7 aprile su Canale 5. Il cantante...

Frasi a metà di Laura Pausini su Canale5 in anteprima mondiale per il 1° serale (video) : Frasi a metà di Laura Pausini su Canale5 in anteprima mondiale live per il primo serale di Amici di Maria De Filippi. L'artista ha partecipato alla prova corale con la quale hanno aperto la nuova edizione del programma che quest'anno è strutturato in tre fasi. Laura Pausini ha cantato con i ragazzi portando un medley dei suoi più grandi successi, a cominciare da Vivimi e Tra te e il mare. Con la squadra Blu è tornata con Resta in ascolto e ...

