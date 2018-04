L’arbitro Oliver ammette l’errore contro la Juventus | dichiarazioni vere o bufala su

optimaitalia

: #Buffon è furioso con l'arbitro Oliver per un episodio certamente 'discutibile', ma a questo punto può capire chi d… - FBiasin : #Buffon è furioso con l'arbitro Oliver per un episodio certamente 'discutibile', ma a questo punto può capire chi d… - CorSport : #RealJuventus, l'arbitro #Oliver e quell'acconciatura alla... #CristianoRonaldo #ChampionsLeague - capuanogio : Per l'abitro #Oliver il peggior incubo che ci possa essere. Al 93' un episodio che non è bianco o nero ma interpret… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) L'arbitrore l'errorelain Champions League, o almeno in queste ore dovremmo necessariamente prendere in considerazione alcunedel direttore di gara che sarebbero spuntate in Rete a qualche ora di distanza dal tanto discusso match di coppa tra la squadra bianconera ed il Real Madrid. In realtà, la questione va inquadrata sotto due punti di vista, in quanto lache voglio riportarvi oggi va in due direzioni diametralmente opposte.La prima ci dice appunto che l'arbitrol'errorela. Premesso che ancora oggi le varie moviole italiane e straniere sembrano fornirci verdetti discordanti sull'intervento di Benatia, va sottolineato che al momento non si registranoufficiali da parte del direttore di gara. Del resto, è questo il normale approccio coi media da parte della classe arbitrale, non ...