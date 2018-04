L’Aquila | 9 anni dopo il caos

Terremoto L’Aquila - la fiaccolata in ricordo delle vittime a nove anni dal sisma : Erano le 3.32 del 6 aprile 2009 quando un Terremoto di 5,9 gradi Richter devastava l’Abruzzo colpendo duramente L’Aquila e provocando la morte di 309 persone. vittime ricordate una per una giovedì sera, durante la fiaccolata di commemorazione della tragedia che nove anni fa ha messo in ginocchio un intero territorio. Ad aprire il corteo, protetto da barriere antiterrorismo installate all’inizio del percorso, lo striscione dei ...

Terremoto L’Aquila : migliaia alla fiaccolata per il 9° anniversario : Lutto cittadino, per l’intera giornata di oggi, a L’Aquila, in occasione del 9° anniversario del Terremoto del 6 aprile 2009 in cui persero la vita 309 persone. Diverse iniziative commemorative si terranno in città, dove nella notte si è svolta la fiaccolata in ricordo delle vittime, a cura dai Comitati dei familiari e del Comune dell’Aquila: migliaia le persone presenti. Dopo una sosta davanti alla Casa dello Studente, il ...

L’Aquila - nove anni dopo : «Viviamo tra luci e ombre» : «Terremoto» è la parola che da nove anni Alfredo pronuncia almeno una volta al giorno. Se non lo fa lui, esce dalla bocca di qualcuno che gli è accanto. nove anni in cui all’Aquila si cerca di andare avanti, faticosamente. In quello che è stato definito il cantiere più grande d’Europa la vita si è fermata il 6 aprile del 2009, quando alle 3.32 la terra si è spaccata portando con se gran parte del capoluogo abruzzese e colpendo al ...

La ricostruzione de L’Aquila a nove anni dal sisma : a che punto siamo : Anche quest'anno, a ridosso dell'anniversario del sisma del 2009, l'attenzione dei media tornerà probabilmente a concentrarsi sul terremoto de L'Aquila e sulla successiva ricostruzione della città. A fronte di ciò, visto che la ricostruzione è un processo complesso, può essere utile fornire qualche breve nota su alcuni dei suoi elementi cruciali – una sorta di piccolo vademecum, per nulla esaustivo, ...