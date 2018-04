L' Anno del patrimonio culturale e le strategie di promozione | Navracsics | evento ha alta

La foto dell'Anno? Un ragazzo in fiamme. Ecco la storia dietro questo scatto : Un ragazzo venezuelano avvolto dalle fiamme da cui cerca di scappare. Una maschera antifumo e antigas sul viso, una t-shirt bianca e sullo sfondo un muro di mattoni rossi con la piccola scritta nera...

“Sono stata male”. Isola - il dramma di Alessia. A pochi giorni dalla finale - la Marcuzzi - che quest’Anno è stata più volte al centro della polemica - ha confessato quel segreto pesante. Fan a bocca aperta : L’Isola dei famosi sta per volgere al termine: i naufraghi tra poche ore faranno le valigie per tornare in Italia. Lunedì finalmente scopriremo chi è il vincitore di questa tredicesima edizione che è stata piena di colpi di scena. Nel frattempo, però, Alessia Marcuzzi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha raccontato come ha vissuto questa esperienza e cosa l’ha fatta stare male. La puntata è quella che andrà in onda sabato 14 ...

Isola - colpo di scena dell’ultim’ora. Naufraghi commossi. Tra poco i vip dovrAnno tornare in Italia per la finalissima. La produzione - però - ha deciso di fare loro una sorpresa prima della partenza. Cosa hAnno ricevuto… : Lunedì 16 aprile andrà in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi. La finale. E finalmente scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione piena zeppa di colpi di scena e polemiche e liti e tutto il resto. E mentre colei che ha dato il la al pandemonio – che dalla seconda diretta sta ancora facendo discutere – è indietro con l’affitto e quindi la sua casa è pignorata (lo dice Dagospia non sappiamo se sia davvero così), gli ...

Isola - Alessia Marcuzzi parla del canna-gate : 'Gli attacchi personali mi hAnno fatto male' : Alla vigilia dell'attesa finale de 'L'Isola dei Famosi' , lunedì 16 aprile, in prime-time su Canale 5, , Alessia Marcuzzi a Verissimo fa il punto su questa edizione del reality un po' movimentata, ...

“Un brutto tiro…”. Carlucci-De Filippi : è guerra. Dopo l’ospitata di Queen Mary a Che tempo che fa - Milly ha detto la sua. A Ballando con le Stelle tutti hAnno notato la cosa e non è piaciuta a nessuno : “Avrà delle ripercussioni” : l’ospitata di Maria De Filippi a Che tempo che fa è stata un grandissimo successo. Queen Mary non delude mai e gli occhi dei telespettatori erano tutti puntati su di lei. Per Fazio ciò ha significato un successo, ma qualcuno non ha preso molto bene la cosa. L’intervista infatti è andata in onda proprio nella settimana in cui Ballando con le Stelle ha avuto la meglio su una delle trasmissioni della regina di Canale 5. Infatti, lo show ...

Perché Skam Italia è la serie dell'Anno per capire i diciottenni : La collaborazione con Cross Production segna il debutto di TimVision nel mondo delle produzioni di serie TV e film; dopo questo rivoluzionario esperimento teen sarà la volta della docuserie «Dark ...

Fintech - le regole del gioco stAnno cambiando : ... servizi e processi ad una visione che introduce logiche di rete, in cui l'impresa stessa diventa parte di un ecosistema più ampio, dinamico ed interconnesso, basato sull'economia della condivisione ...

I SEI PUNTI DEL COMITATO PER IL CAPODAnno METAPONTINO-POLLINO

Choc ad Amici. Minacce al big dello show. Uno dei giudici del serale e sua figlia hAnno ricevuto intimidazioni sui social. Una cosa gravissima che non può passare inosservata. Lo sfogo coi fan : Amici, la notizia è Choc. Uno dei giudici ha ricevuto delle Minacce per aver criticato uno dei ragazzi in gara. Una cosa serissima che sta sconvolgendo un po’ tutti. Parliamo di Heather Parisi che ha rivelato ai suoi follower di essere stata minacciata, anche fisicamente, dai fan di Biondo, il cantante della squadra bianca che la Parisi aveva detto essere molto amato da sua figlia. “Mia figlia di sette anni ti adora – ha detto la giurata ...

Isola dei Famosi - Franco : "I naufraghi hAnno spinto Eva a denunciare il caso della marijuana" : Il cannagate dell' Isola dei Famosi continua a far discutere e chissà ancora per quanto sarà così. Dopo le testimonianze di Eva Henger , Nadia Rinaldi, Chiara Nasti e alcuni filmati proposti da ...

“HAnno detto di sì”. Fabrizio Frizzi - è tutto vero : gioia. La notizia arriva a meno di un mese dalla scomparsa del conduttore : Fabrizio Frizzi, a meno di un mese dalla scomparsa arriva la notizia che farà senz’altro piacere al suo pubblico. E che renderà orgogliosa la moglie, Carlotta Mantovan, che dal giorno dei funerali, celebrati nella chiesa degli Artisti, in una piazza del Popolo straripante di gente, non è più apparsa in pubblico, né ha rilasciato interviste. Ha scelto la via del silenzio e della riservatezza Carlotta per affrontare il vuoto lasciato ...