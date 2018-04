L' alcol accorcia la vita? 15 drink a settimana farebbero vivere due anni in meno

L'alcol accorcia LA VITA?/ Ogni bicchiere oltre il consentito fa vivere 30 minuti in meno : Bere troppo vino ACCORCIA la vita e uno studio pubblicato dalla rivista Lancet lancia l'allarme: chi beve 18 bicchieri di "rosso" alla settimana vivrebbe infatti in media 4-5 anni in meno...(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:15:00 GMT)