La trattativa si blocca su Berlusconi Lui attacca i 5 Stelle La Lega | sbaglia

Roma - bloccata la trattativa per il rinnovo di Florenzi. Juventus e Inter... : Non si sblocca la trattativa per il rinnovo di di Alessandro Florenzi con la Roma . Secondo quanto riporta Rai Sport , il club giallorosso non ha ancora accettato la richiesta del calciatore, che vorrebbe aumentare l'ingaggio passando da 1,8 a 3,5 milioni di euro all'anno più bonus. Inter e Juventus continuano ...