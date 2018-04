La Siria mette fretta a Mattarella e potrebbe aiutare l’asse Salvini e Di Maio

Israele contro l'Iran : 'Non permetteremo il vostro radicamento in Siria' Video : 2 Com'è abbastanza noto, tra lo stato d'#Israele e la Repubblica islamica dell'#iran non vi sono buone relazioni e più volte i contrasti tra i due Paesi hanno rischiato di sfociare in una guerra. Su ciò, c'è da dire che lo stato ebraico considera una forte minaccia l'Iran e il suo progetto di costruzione della bomba atomica, che potrebbe essere utilizzata proprio contro Israele. Dall'altra parte, le stesse autorita' dell'Iran ...

Jaafari : Damasco non permetterà che la Siria faccia la fine dell'Iraq e della Libia - : "Vorrei dire ai paesi occidentali che le vostre minacce di aggressione, i gli stratagemmi, le menzogne

Guerra in Siria su Rai 1 con Fazio e Saviano : "Immagini dure - ma abbiamo deciso di trasmetterle" : La Guerra in Siria raccontata da Roberto Saviano ospite di Fazio a Che Tempo Che Fa: la puntata di domenica 25 marzo, domenica delle Palme, porta il conflitto meno raccontato nel prime time della tv generalista su Rai 1.Lo fa anche con delle immagini definite "dure, difficili" da Fabio Fazio fin dal collegamento col Tg1: un avviso per mettere in guardia i telespettatori da video che potrebbero 'urtare sensibilità'. "Avviso subito che dopo ...

M.o. - Israele ammette : nel 2007 colpimmo reattore in Siria : Israele ha ammesso per la prima volta di aver distrutto un reattore Siriano. "Oggi - afferma un comunicato delle forze armate - possiamo pubblicare che fra il 5 e il 6 settembre 2007 la nostra ...