La scienza per dummies dev' essere per forza urlata?

L’appello di Marco - malato di Sla - per il diritto alla scienza : “L’Italia viola i diritti umani” : Intervenendo al V congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica, il co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Gentili, da tempo affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica Familiare, ha lanciato un appello per il diritto alla scienza: "Da portatore di Sclerosi Laterale Amiotrofica Familiare trasmessa con modalità chiamata autosomica recessiva, annuncio sin d’ora il mio impegno per spezzare le catene dei proibizionismi e delle ...

Domani la Marcia per la scienza in 25 città : Si terrà Domani, 14 aprile 2018, la Marcia per la Scienza, la manifestazione internazionale volta difendere la ricerca dalle ingerenze della politica, è nata nel 2017 sotto forma di protesta contro le iniziative del governo Trump. L’evento coinvolgerà a livello mondiale 250 città contro le oltre 600 del 2017: 4 gli eventi previsti in Italia (a Firenze, Rimini, Palermo, Bologna). Lanciata lo scorso anno dall’omonima associazione di ...

Istruzione - cultura e scienza : a Roma l'Anp premia le personalità meritevoli - : Istruzione, cultura e scienza: a Roma l'Anp premia le personalità meritevoli Roma Pioggia di premi per la nona edizione di 'Note di merito' all'istituto Villa Flaminia di Roma. Un titolo non causale quello della ...

Supereroi e radiazioni mostra tra fisica e scienza : BARI - Il legame tra Supereroi e scienza era già scritto nei fumetti degli anni Sessanta, nella nascita e nell'evolversi di superpoteri grazie all'utilizzo delle radiazioni. Oggi questo parallelismo è diventato una mostra intitolata '...

Fondazione - la fantascienza di Isaac Asimov diventa una serie TV per Apple : ... in un lontano futuro in cui l'umanità ha conquistato la galassia e vive sotto il governo di un imperatore, vengono incaricati di sfruttare le previsioni della Psicostoria, una nuova scienza ...

Rimini : sabato la Marcia per la scienza del circolo UAAR : Anche quest'anno il circolo UAAR di Rimini partecipa alla Marcia per la Scienza, un evento internazionale , qui il sito March for Science, con appuntamenti in tutto il mondo e che ha l'intenzione di promuovere e difendere la cultura scientifica, oggetto di sempre più ...

VICENZA Attenzione : dal 16 aprile lavori in viale della scienza - per almeno 4 settimane : L'intervento interesserà, per fasi, l'intero sviluppo di viale della Scienza, dalla rotatoria con viale del Lavoro fino al confine comunale con Altavilla Vicentina. viale della Scienza, da lunedì 16 ...

Scoprire la scienza giocando Con Experia 10 esperimenti : Sono in programma spettacoli ed eventi speciali per famiglie: domenica 15 alle 15.30 e 17 show scientifico di esperimenti ironici e divertenti; sabato 21 e domenica 22, in turni alle 15, 16 e 17 ...

8 fumetti che hanno vinto un premio Hugo per la fantascienza : Il premio Hugo è uno dei riconoscimenti più ambiti nell’ambito della fantascienza. Da oltre mezzo secolo (per l’esattezza, dal 1953) segnala al mondo i talenti e le opere più importanti nell’ambito della sci-fi. E dal 2009 la giuria ha aperto le porte anche ai fumetti, con il nuovo award dedicato alla best graphic story dell’anno, riconoscendo così il ruolo dei comics per l’innovazione di un genere amato in tutto il ...

scienza - da orologi atomici una chiave per comprendere l'universo : Roma, 6 apr. , askanews, Gli orologi atomici stanno agli orologi da polso come gli smartphone ai telefoni di casa degli anni cinquanta. Come i moderni cellulari servono a ben più che a telefonare, ...

SISSA : scienza e Virgola - libri per raccontare il mondo : libri e tanto altro per raccontare la Scienza, a Trieste dall'11 al 19 aprile 2018. Gli appuntamenti sono all'Antico Caffè e Libreria San Marco - Libreria Lovat - Libreria Ubik Matematica, arte, ...

Si parla di : Amatrice - una fiaba in note per ricostruire; Settimana della scienza a Roma - all'I.C. Frignani i bambini diventano maestri; WAYouth - la community di giovani Hackathon - : Frignani i bambini diventano maestri Si e' chiusa mercoledì 28 marzo, all'istituto comprensivo di via Frignani di Spinaceto, a Roma la XXI edizione di 'Noi bambini maestri di scienza', la mostra ...

Si parla di : Amatrice - una fiaba in note per ricostruire; Settimana della scienza a Roma - all'I.C. Frignani i bambini diventano maestri; ... : ... amministratore delegato Eni Corporate University- Il contributo femminile " soprattutto oggi " e' irrinunciabile in un mondo in trasformazione dove la tecnologia modifica la nostra vita. C'e' ...

Le persone con una sorella sono migliori secondo la scienza : Avere una sorella vi rende persone più gentili, questa la scoperta di un recente studio. Avere una sorella rende le persone più gentili: uno studio indaga Una recente ricerca della Brigham Young ...