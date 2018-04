La Russia ha bloccato Telegram

In Russia un tribunale ha deciso che Telegram dovrà essere bloccato : Un tribunale russo ha stabilito che in tutta la Russia deve essere bloccato l’accesso al servizio di messaggistica Telegram. La decisione è stata presa in risposta a un ricorso presentato dall’ente statale russo che si occupa di comunicazione, dopo che The post In Russia un tribunale ha deciso che Telegram dovrà essere bloccato appeared first on Il Post.

La Russia ha bloccato una risoluzione ONU che proponeva un'indagine sull'attacco chimico in Siria : La Russia ha messo il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che avrebbe dato il via a un'indagine indipendente sull'attacco chimico fatto a a Douma, in Siria, nella notte tra il 7 e l'8 aprile. La risoluzione era stata proposta

La Russia ha bloccato una risoluzione ONU che proponeva una tregua a Ghouta orientale : La Russia ha bloccato una risoluzione dell'ONU che prevedeva l'imposizione di una tregua di un mese a Ghouta orientale, enclave siriana controllata dai ribelli e da giorni obiettivo di intensi bombardamenti compiuti dal regime di Bashar al Assad e dai

In Russia è stato bloccato l'accesso al blog di Alexei Navalny : Una settimana dopo che il più noto oppositore di Putin aveva pubblicato un'inchiesta contro il viceprimo ministro del governo russo