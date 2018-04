Champions - la Roma pesca il Liverpool ed evita il Real. Rivincita della finale 1984 : L’urna di Nyon regala alla Roma la possibilità di vendicare la sconfitta nell’unica finale di Champions League disputata dai giallorossi nel 1984. Ma soprattutto gli evita il temuto incrocio con il Real Madrid di Cristiano Ronaldo che ha eliminato la Juventus. Sarà il Liverpool di Jurgen Klopp l’avversario della squadra di Di Francesco nelle semifinali di Champions League. I reds, che nei quarti hanno eliminato il Manchester ...

Champions League - la Roma pesca il Liverpool : Per i giallorossi l'urna di Nyon ha riservato il Liverpool dell'ex Mohamed Salah. Partita d'andata ad Anfield Road e ritorno allo stadio Olimpico. L'articolo Champions League, la Roma pesca il Liverpool è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sorteggio Semifinali Champions League - la Roma pesca il Liverpool! Le date e gli orari delle partite : Si è svolto a Nyon il Sorteggio delle Semifinali di Champions League 2018. La Roma ha pescato il Liverpool. Sarà la rivincita della finale di Coppa dei Campioni del 1984, vinta dai Reds ai rigori. L’andata si giocherà ad Anfield, ritorno all’Olimpico. Le sfide d’andata si svolgeranno martedì 24 e mercoledì 25 aprile. Ritorno in programma il 1° e il 2 maggio. Entrambe le partite saranno visibili in tv (gratis e in chiaro) su ...

Serie B Pescara - Crescenzi : «Dobbiamo fare come la Roma» : Pescara - "Ci attendono otto finali. Dovremo essere perfetti, come la Roma in Champions" . Il difensore del Pescara , Alessandro Crescenzi , fa così il punto in casa biancazzurra ai microfoni del sito ...

La stampa spagnola esultava perché il Barcellona aveva pescato la Roma al sorteggio di Champions : "Un bombon", "va bene". Così titolavano i principali quotidiani sportivi spagnoli al momento del sorteggio. Quando cioè il Barcellona, favorito per la vittoria della Champions League, pescava la Roma, considerata un'outsider della competizione.Il giorno dopo il trionfo dei giallorossi sui catalani, il tono della prensa cambia totalmente. "Fallimento senza scuse", titola Sport; "La caduta di Roma", è il titolo de Il Mundo ...

Sorteggi Champions : la Juve pesca il Real - la Roma il Barcellona : Passa dal Real Madrid, ancora una volta, il sogno europeo della Juventus: nove mesi dopo la finale di Cardiff, le due squadre si ritroveranno di fronte nei quarti di finale di Champions League. Questo l’esito del Sorteggio, senza fasce né vincoli, effettuato poco dopo mezzogiorno nella sede dell’Uefa a Nyon. E’ stato Andry Shevchenko, ambasciatore ...

Champions - Messi e CR7 sulla strada di Roma e Juventus. La Lazio in EL pesca il Salisburgo : Alla fine l'urna è stata malevola per entrambe le italiane: Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, ha pescato le peggiori avversarie possibili del lotto. La Juventus ha...

Champions League - ecco i quarti : la Roma pesca il Barcellona - la Juve il Real Madrid : Derby italo-spagnolo: la Roma pesca il Barcellona , la Juve il Real . Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League dopo il sorteggio effettuato oggi a Nyon. Le gare d'andata si ...

Champions - la Juventus pesca il Real Madrid. Spauracchio Barcellona per la Roma : L'urna di Nyon non è stata fortunata per la Juventus di Allegri e la Roma di Di Francesco. Bianconeri e giallorossi, ai quarti di finale di Champions League, infatti, se la vedranno rispettivamente ...

Champions - Messi e CR7 sulla strada delle italiane : la Juve pesca il Real Madrid - la Roma il Barcellona : Alla fine l'urna è stata malevola per entrambe le italiane: Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, ha pescato le peggiori avversarie possibili del lotto. La Juventus ha...

Champions - sorteggio malevolo per le italiane : la Juve pesca il Real Madrid - la Roma il Barcellona : Alla fine l'urna è stata malevola per entrambe le italiane: Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, ha pescato le peggiori avversarie possibili del lotto. La Juventus ha...

Sorteggio Champions in diretta : la Juve pesca il Real Madrid - la Roma il Barcellona : Alla fine l'urna è stata malevola per entrambe le italiane: Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, ha pescato le peggiori avversarie possibili del lotto. La Juventus ha...

Pescara - si indaga sulla morte del 29enne. Arrivano Ris di Roma | : Alessandro Neri era scomparso lunedì dopo essere uscito di casa con la macchina. La vettura è stata trovata mercoledì in città, mentre il cadavere ieri a Fosso Vallelunga . Non si esclude nessuna ...

Pescara - continuano indagini su morte del 29enne. Arrivano Ris di Roma - : Alessandro Neri era scomparso lunedì dopo essere uscito di casa con la macchina. La vettura è stata trovata mercoledì in città, mentre il cadavere ieri a Fosso Vallelunga . Non si esclude nessuna ...