La ricerca italiana nel mondo

Il 16 aprile la Giornata della ricerca italiana nel Mondo : Il 16 aprilesi apre alla Farnesina la prima edizione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, iniziativa lanciata con uno specifico decreto dal ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca (Miur), d’intesa con il Maeci e il ministero della Salute, nella ricorrenza del 15 aprile – data della nascita di Leonardo Da Vinci – per promuovere e valorizzare il lavoro delle Ricercatrici e dei Ricercatori e ...

Giornata ricerca italiana - a Ankara seminario di biomimetica : ANSAmed, - ISTANBUL, 11 APR - Dalla fisica all'ingegneria aerospaziale, l'Italia è all'avanguardia in molti ambiti della ricerca scientifica e tecnologica. Per valorizzare queste eccellenze, a partire ...

ricerca oncologica : un’italiana ai vertici dell’Associazione Americana per la ricerca sul Cancro : Adriana Albini, professore straordinario di Patologia generale al Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca e direttore del Laboratorio di Biologia Vascolare ed Angiogenesi presso l’IRCCS MultiMedica di Milano è uno dei nuovi cinque membri del consiglio direttivo (Board of Directors) dell’AACR (American Association for Cancer Research), una delle più antiche e prestigiose associazioni oncologiche mondiali. Adriana ...

Alla ricerca dell'uomo forte : perché la politica italiana è innamorata di Putin : Matteo Salvini, parte dei Cinque stelle, Fratelli d’Italia. Il parlamento uscito dalle urne del 4 marzo è affollato di «Putiniani», in festa per il quarto mandato del presidente russo. Ma l’attrazione per il Cremlino, come Berlusconi insegna, viene da lontano. E c’entra solo in parte con i rapporti economici...

Verdure su Marte - la ricerca italiana : Sperimentazioni in serra Oman in Antartide e in alta quota per cercare temperature vicine a quelle di Marte dove far crescere piante buone da mangiare

Graziella Pellegrini - pioniera delle staminali : «ricerca italiana bloccata dalla burocrazia» : La genovese Graziella Pellegrini è una donna di scienza, madre di due ragazze. Tra i pionieri dell'uso delle cellule staminali epiteliali nella medicina rigenerativa, professore associato di Biologia applicata all'Università di Modena e Reggio ...

ricerca : il CNR e la Società chimica italiana firmano un nuovo Accordo Quadro : Il Consiglio nazionale delle ricerche e la Società chimica italiana hanno firmato una nuova convenzione quinquennale che rinnova e rinforza la collaborazione e la condivisione di sapere ed esperienze tra i due enti. Massimo Inguscio, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e Angela Agostiano, presidente della Società chimica italiana (Sci), hanno sottoscritto il nuovo Accordo con cui si rafforza la sinergia di collaborazione e la ...

Immigrati - il risultato di una ricerca scientifica italiana : la verità sul razzismo : E a dirlo è la scienza. Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell' Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con l' Università di Urbino e l' Ospedale Niguarda di Milano, e pubblicato ...

ricerca - così si ripara la mielina : via italiana contro la sclerosi multipla : Dalla Ricerca italiana una scoperta che promette di aiutare la lotta alla sclerosi multipla. Un gruppo di scienziati coordinati da Maria Pia Abbracchio dell’università Statale di Milano – farmacologa in corsa per il ruolo di prossimo rettore dell’ateneo guidato oggi da Gianluca Vago – ha scoperto che nel cervello adulto abita una popolazione di cellule riparatrici potenzialmente in grado di ‘aggiustare’ la ...

Donne & Scienza - Valentina Galluzzi : la ricercatrice italiana precaria che ha Mercurio nel proprio destino : Nata a Siena, oggi assegnista di ricerca presso INAF Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, Valentina Galluzzi prende il dottorato all’Università Federico II di Napoli con una tesi in Geologia Planetaria. Tra i suoi successi più evidenti la premiazione da parte del Gruppo Italiano di Geologia Strutturale. Specializzata nello studio di Mercurio, sta attualmente supervisionando un progetto di cartografia geologica globale ...

Sanità : oncologa italiana alla guida ricerca Ue su pazienti anziani con neoplasie : Un incarico di prestigio è stato affidato ad un’oncologa italiana: Antonella Brunello (specialista in sarcomi, tumori dell’osso e pazienti anziani oncologici presso l’Oncologia Medica 1 dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS) è stata infatti eletta a livello europeo per guidare a Bruxelles la Task Force sui pazienti anziani “Cancer in Elderly” in seno all’Organizzazione europea per la ricerca e la ...

Sanità : oncologa italiana alla guida ricerca Ue su pazienti anziani con neoplasie : Padova, 19 feb. (AdnKronos) - Un incarico di prestigio è stato affidato ad un'oncologa italiana: Antonella Brunello (specialista in sarcomi, tumori dell'osso e pazienti anziani oncologici presso l'Oncologia Medica 1 dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS) è stata infatti eletta a livello europeo pe

