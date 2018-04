La ragione della guerra in Siria che non ci è stata raccontata

Il giudice dà ragione a Ikea : il licenziamento della mamma lavoratrice a Corsico non è stato discriminatorio : Il giudice di Milano ha respinto il ricorso della mamma lavoratrice licenziata da Ikea che riteneva il licenziamento discriminatorio e chiedeva il reintegro e il risarcimento del danno. Per il giudice che ha analizzato il ricorso, i comportamenti dell'ex dipendente sono stati "di gravità tali da ledere il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e consentono l'adozione del provvedimento disciplinare espulsivo".Ikea sottolinea ...

Antonello Venditti e quel servizio della Rai : la Cassazione dà ragione al cantautore : Cinque anni dopo, nell'aprile del 2005, la clip venne mandata nuovamente in onda all'interno di una classifica dedicata ai personaggi più antipatici del mondo dello spettacolo. Antonello Venditti ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Valentino Rossi - un eroe senza tempo che sfida le logiche della ragione : Ha fermato il tempo come se fosse il dio Crono, ha bevuto un elisir di lunga vita, il suo orologio biologico segue ritmi sconosciuti alla maggior parte dei comuni mortali, la carta d’identità è un mero documento che non corrisponde alle reali potenzialità del proprio corpo: Valentino Rossi sembra essere immortale, un vero highlander infinito e leggendario, un guerriero inscalfibile dall’inesorabile passare degli anni e delle ...

Recchioni e 'La fine della ragione' : 'A Napoli per parlarvi dei no vax' : In quanto alla figura materna, nel mio caso è stata salvifica, perché mia mamma, che purtroppo ho perso proprio qualche giorno fa, mi ha portato in giro per gli ospedali di mezzo mondo fin da bambino,...

Isola dei Famosi - Eva Henger non sta mentendo : la macchina della verità le dà ragione : Nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live si è tornati a parlare del presunto consumo di marijuana da parte di Francesco Monte sull'Isola dei Famosi.Eva Henger, dopo un duro confronto con gli altri ex naufraghi dell'Isola, ha ribadito la sua versione dei fatti. La ex pornostar è così sicura che Francesco Monte abbia fumato marijuana nella villetta prima di sbarcare ufficialmente all'Isola dei Famosi da accettare di ...

'La fine della ragione' - Roberto Recchioni presenta il nuovo romanzo grafico : Fumettista, romanziere, sceneggiatore e soggettista, web influencer, viaggiatore. Roberto Recchioni, celebre autore e curatore editoriale di Dylan Dog per la Sergio Bonelli Editore presenta in questi mesi il nuovo romanzo grafico fresco di stampa per la collana Feltrinelli Comics curata da Tito Faraci di Giangiacomo Feltrinelli Editore. Il tour di incontri con l'autore si è aperto ieri, giovedì 8 febbraio a laFeltrinelli Libri e Musica in Piazza ...

La scienza entro i limiti della ragione : Capita sovente di trovare in qualche saggio, divulgativo o no, una battuta che Werner K. Heisenberg fece contro Erwin Schrödinger, due padri della meccanica quantistica, vincitori del premio Nobel per ...

Milano. Palazzo della ragione - via libera alla terza fase di interventi : Nuovi interventi per il recupero del Palazzo della ragione in piazza Mercanti. La Giunta comunale di Milano ha approvato i