La primavera di Praga fra amici e cultura al caffè

(Di venerdì 13 aprile 2018) Acome a Parigi, la rivoluzionele si è consumata proprio dietro le vetrine e ai tavolini dei caffè letterari. Esattamente come nella Ville Lumière, anche nella capitale della Repubblica Ceca, la storia si è fatta nei caffè, dove sono nati i principali manifesti artistici e si sono incontrate e scontrate menti fervide, si è fatta opposizione, si è coltivata la. In questi luoghi disono nati per esempio la corrente Bohème praghese, così come l'avanguardia artistica tra le due guerre mondiali.Ci si sedeva per leggere il giornale sorseggiando un buon caffè, certo. Ma poi si cominciava a chiacchierare con gli altri avventori, ci si teneva aggiornati sulle ultime novità, ci si scambiava opinioni. E per alcuni, letterati e politici soprattutto, i tavoli del bar erano vere e proprie ...