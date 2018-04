La partita italiana in Medio Oriente

huffingtonpost

(Di venerdì 13 aprile 2018) Una serie di episodi in queste ore ci aiuta a delineare lo scacchiere geopolitico in Siria e in. Innanzitutto il passo indietro di Donald Trump ("non ho mai detto che ci sarebbe stato un attacco"), che se non indica una distensione dei rapporti, mostra sicuramente un quadro diverso rispetto alle 24 ore precedenti.Ieri Vladimir Putin ha chiamato Netanyahu chiedendogli di evitare azioni che possano destabilizzare la regione, segno che certi messaggi sono arrivati a destinazione, e poi ha incaricato i suoi di intensificare il filo diretto con la Casa Bianca.I due poli parlano attraverso una linea speciale, lo fanno quotidianamente secondo fonti ben informate. E ai contatti starebbero partecipando anche i turchi. Non a caso Erdogan oggi ha fatto sapere che il rapporto con Russia-Iran-Cina è complementare, non alternativo a quello con gli Usa. Ci sono prove di dialogo, ...