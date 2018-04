La nuova Peugeot 508 First Edition e come prenotarla online

gqitalia

: Nasce un nuovo modo di godere della mobilità: il noleggio per tutti, tutto compreso, per vivere la gamma #Peugeot s… - peugeotitalia : Nasce un nuovo modo di godere della mobilità: il noleggio per tutti, tutto compreso, per vivere la gamma #Peugeot s… - peugeotitalia : Per festeggiare un trimestre di grandi successi, parte l’operazione 100 ORE PEUGEOT, un’opportunità unica per mette… - fefinus : RT @peugeotitalia: Nasce un nuovo modo di godere della mobilità: il noleggio per tutti, tutto compreso, per vivere la gamma #Peugeot senza… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Tra le novità più ammirate dell’ultimo Salone di Ginevra, ha fatto bella mostra di sé la508, laberlina di segmento D della casa del leone. Una vettura di rottura, quella mostrata alla kermesse elvetica, che introduce un innovativo corso stilistico, per il brand francese, in questa categoria, e che si presenta sul mercato con una inedita versione dedicata agli “early adopter”: la508. Realizzata sulla base dell’allestimento GT, viene proposta in due colorazioni – Dark Blu e Rosso Ultimate – e si distingue per una serie di dettagli,il profilo della calandra di colore nero lucido, i cerchi in lega da 19” Augusta bicolore – diamantati nel colore esclusivo Grey Dust – e le soglie battitacco dedicate. La508è disponibile con motorizzazione Diesel BlueHDi 180, in ...