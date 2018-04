“La mia vita da sogno | tra vacanze e auto di lusso” | il terribile segreto della “ragazza

Roma-Barcellona 3 a 0 - il tuffo di Pallotta nella fontana di piazza del Popolo : “La miglior partita della mia presidenza” : Al termine di Roma-Barcellona il presidente giallorosso James Pallotta ha festeggiato l’incredibile rimonta e passaggio del turno di Champions League facendo un bagno nella fontana di piazza del Popolo. “La serata più felice della mia vita? Non direi la più felice, se lo dicessi così trascurerei mia moglie e i miei figli. E’ una gran serata, sono contento per i ragazzi, l’allenatore, che ha cambiato l’assetto ...

Real Madrid-Juventus - Allegri : “Abbiamo poche possibilità - ma può succedere di tutto”. Buffon : “La mia ultima in Champions? Può darsi - ma…” : Real Madrid-Juventus, Allegri- Vigilia da big match. Massimiliano Allegri e Gigi Buffon sono intervenuti in conferenza stampa presentato il match di domani. Il primo a parlare è stato il capitano bianconero, il quale potrebbe essere di fronte alla sua ultima partita in Champions League. Buffon: “LA MIA ultima IN Champions? NON MI DEPRIME…” Gigi Buffon […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Allegri: “Abbiamo poche ...

“La mia app che traccia l’odio cancellata dal governo indiano” : Quando Bobby Ghosh ha lasciato il suo ufficio da direttore dell’Hindustan Times, il principale giornale in lingua inglese dell’India, ci sono voluti solo quattro giorni per ricostruire il motivo della sua cacciata: Hate Tracker, una sezione speciale del sito web del quotidiano dedicata a tracciare il numero di crimini dell’odio per motivi religiosi...

Un regalo di Harry Styles per l’Italia dopo i concerti - bouquet di fiori a Modena : “La miglior cena della mia vita” (foto) : Un bellissimo regalo di Harry Styles per l'Italia: il cantante britannico ha elogiato il Bel Paese durante la sua recente permanenza, in occasione dei due concerti italiani del Live On Tour 2018. Oltre al caloroso pubblico italiano e alla gaffe con Ornella, c'è un'altra cosa che Harry Styles non dimenticherà mai: il cibo italiano! E come biasimarlo, dato che tra il concerto di Milano e quello di Bologna, Harry Styles ha trascorso la serata ...

Strage di Cisterna - Antonietta Gargiulo : “La mia vita è un miracolo”/ Le prime parole : “Il male non ha vinto” : Strage di Cisterna di Latina, parla Antonietta Gargiulo: “La mia vita è un miracolo. Il male non ha vinto”. La moglie del carabiniere Luigi Capasso rompe il silenzio con un messaggio audio(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 19:31:00 GMT)

Aemilia - l’imputato per ‘ndrangheta : “La moglie del sindaco di Reggio Vecchi mi chiese i voti. È cugina di mia moglie” : Nuova grana dall’aula bunker dove si celebra il processo Aemilia per Maria Sergio. La moglie del sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi del Pd, era stata già chiamata in causa in passate udienze per le sue parentele con imputati eccellenti del procedimento sulla ‘ndrangheta. Questa volta è l’imprenditore di 65 anni Alfonso Paolini, accusato di appartenere alla cosca emiliana e attualmente a piede libero, a citarla nella sua ...

“La mia salute…”. Gerry Scotti - hanno notato tutti il suo corpo più esile e le condizioni del popolare conduttore hanno subito messo in allarme in fan. Adesso parla lui e ammette : “Cosa mi è successo” : Dai primi passi a Radio Deejay, quando ancora non si chiamava così e le onde arrivano a Bergamo bassa, a “Smile”, trasmissione cult degli anni ’80 che aveva come logo l’emoticon sorridente (e neppure quella si chiamava così, per dire). Viso bonario, modi affabili e quella sana dose di autoironia sul suo peso che ha contribuito a renderlo “uno di casa”. Sempre così Gerry Scotti, sempre lì , dentro una scatoletta che a stento lo tratteneva, ...

“La mia vita…”. Shannen Doherty - il messaggio choc. I fan dell’amata attrice restano sconvolti : ciò che ha fatto sapere la “Brenda” di Beverly Hills 90210 sui social è esattamente ciò che nessuno avrebbe voluto leggere. La paura dilaga : Una brutta bestia, il cancro. Davvero brutta. Perché ti illude. Ti fa credere di essere guarito e poi ti dà il colpo di grazia mettendoti di fronte alla realtà. Capita spesso. Ed è capitato anche a lei, Shannen Doherty che lo scorso autunno, tutta felice e sorridente, aveva annunciato al suo pubblicato di stare bene. Molto meglio, comunque, rispetto al periodo precedente. Per chi non lo sapesse, Shannen Doherty, alias la Brenda di Beverly Hills ...

Volley - Davide Mazzanti : “La mia Italia : in Nazionale solo chi gioca con i club - convocazioni in base al rendimento. Verso le Olimpiadi 2020…” : Davide Mazzanti ha svelato la composizione del gruppo allargato con il quale affronterà la lunga estate che porterà ai Mondiali in Giappone. Il CT della Nazionale Italiana di Volley femminile ha poi deciso di commentare le proprie convocazioni. Queste le spiegazioni che il coach marchigiano ha rilasciato alla Federazione: “Il principale criterio di selezione è stato il rendimento che le atlete hanno avuto nel corso della stagione di club. Nella ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Craig Warwick : “Lady D. aveva predetto la mia partecipazione!” - l’inverosimile racconto : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni: piovono critiche per Alessia Mancini e Bianca Atzei. La mamma di Francesca Cipriani sbotta: "Una è pesante, l'altra non ha carattere"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:07:00 GMT)

Valentina - madre di tre figli beffata dall’Inps : “La mia malattia rara non è riconosciuta” : Valentina è una mamma di 39 anni originaria della provincia di Cremona: nonostante abbia perso il lavoro per colpa della sua malattia rarissima, l'Inps non le ha riconosciuto l'invalidità...Continua a leggere

Alvaro Vitali : “La Rai mi ha rubato Don Matteo. E’ un’idea mia - l’avevo portata anni fa” : “Don Matteo? Lo dovevo fare io, mi hanno rubato l’idea! E’ uguale a una sceneggiatura che avevo scritto con mia moglie Stefania e che anni fa avevo portato a Rai 3. La storia era proprio uguale a quella che poi è andata in onda”. A parlare così è Alvaro Vitali che in un’intervista al settimanale Oggi racconta la sua verità: “Come si intitolava? Ovviamente Don Pierino. Volevo mostrare il mio personaggio, ormai ...

“La morte insopportabile”. Il dolore è infinito. La bellissima showgirl scrive alla figlia volata in cielo troppo presto. Una foto bellissima in cui la vita sorrideva ancora : “Sei la mia unica ragione di vita” : Un dolore straziante che nessuna madre potrebbe mai dimenticare. La morte di un figlio è una fitta che segue per tutta la vita. Il 21 marzo è una data importante, è l’inizio della primavera ma è anche il giorno in cui è nata 4 anni fa la figlioletta che Claudia Galanti ha avuto dall’ex marito Arnaud Mimran. La piccola è morta a soli 9 mesi a causa di un batterio: un destino terribile. Proprio nel giorno della sua nascita la madre ha ...

MotoGP - esordio positivo per Franco Morbidelli. “La prima gara ha aumentato la mia confidenza” : Franco Morbidelli ha cominciato la sua avventura in MotoGP con un 12° posto nel GP del Qatar. Il pilota romano è risultato il migliore tra i rookie e può guardare con fiducia alla stagione appena cominciata, la sua prima nella classe regina. Una sensazione positiva che lo stesso Frankie ha confermato, euforico, ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD subito dopo la gara. “È stato bello stare in mezzo a piloti come Lorenzo e ...