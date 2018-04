' La mia donna ideale è Romina' Così a ' The Voice' Al Bano ha annientato Loredana Lecciso

Ballando con le stelle - Al Bano e Romina Power spiazzano tutti : 'Lei è la mia donna ideale' - Loredana Lecciso umiliata : Più che una reunion, la promessa di un ritorno di fiamma. Al Bano e Romina Power tornano a far coppia sul palco di Ballando con le stelle, ballerini per una notte di Milly Carlucci, e i fan sognano. Ad accendere le speranze di un amore senza fine è lo scambio di dolcezze tra i due, che sono parse qualcosa in più di convenevoli del caso: "Lei è la mia donna ideale", ha detto il crooner di Cellino San Marco, e già questo basterebbe per mandare in ...

ENZO IACCHETTI/ mia mamma mi manca tanto - era l'unica donna al mondo che mi capiva! (Che tempo che fa) : ENZO IACCHETTI è pronto per cantare una nuova canzone di Francesco Guccini dal titolo 'Migranti'. Di questo e altro parlerà a Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:43:00 GMT)

Tennis - WTA miami 2018 : Camila Giorgi eliminata al primo turno. L’azzurra ko contro Donna Vekic in due set : Niente da fare per Camila Giorgi all’esordio del WTA di Miami 2018 (Stati Uniti). L’azzurra è stata sconfitta al primo turno dalla croata Donna Vekic, n.55 del mondo, con il punteggio di 6-0 7-5 in 1 ora e 8 minuti di partita. Dopo un primo parziale da dimenticare, Camila ha provato ad alzare il proprio livello di gioco non trovando però la resa ottimale al servizio e facilitando l’opera alla rivale. Nel primo set si assiste ad ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti risponde a Gemma e confessa : "Ecco qual è la mia donna ideale" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti torna a parlare del rapporto con Gemma Galgani e Tina Cipollari, poi svela: "Ecco qual è la mia donna ideale"(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Montella : “Milan - mi serviva tempo”/ “Cutrone? Una mia creatura. Donnarumma non deve temere Reina” : Montella: “Milan, mi serviva tempo. Cutrone? Una mia creatura. Donnarumma non deve temere Reina”. L'allenatore del Siviglia torna a parlare del club rossonero. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:10:00 GMT)

Ultime pensione anticipata 2018 : novità Damiano su quota 41 - precoci e donna Video : #pensione anticipata con quota 41 per tutti senza vincoli di eta', non solo per i #precoci, proroga dell'opzione donna, uscita anticipata con Ape e soluzione per gli esodati creati dalla riforma delle #Pensioni di Elsa Fornero: sono questi i punti della proposta di Cesare Damiano, Ex ministro del Lavoro, a favore dei partiti che sono usciti vincitori dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Le misure di pensione anticipata proposte da Damiano ...

Sesso orale con la donna che si masturba in treno : condannato. “Ho litigato con la mia ragazza” : Shane Brennan, australiano, è stato condannato a pagare una multa di 700 dollari e a 12 mesi di "buona condotta obbligata" per l'episodio avvenuto lo scorso dicembre e ripreso dalle telecamere di video sorveglianza del convoglio. Ora la madre dei suoi tre figli vuole lasciarlo.Continua a leggere

“La mia pancia arriva al pavimento”. Pesa quasi 270 chili e la sua vita è un incubo : la storia di questa donna e di come è rimasta intrappolata di un corpo sempre più grande. Parole drammatiche : Un caso di obesità da record, quello di questa donna la cui pancia, gigantesca, arriva ormai a sfiorare il pavimento quando lei si siede in poltrona. Dietro al quale si nascondono le fragilità di una ragazza che, anni fa, non era riuscita a superare la scomparsa del padre e il veder appassire sotto i suoi occhi la madre, imprigionata in una depressione dalla quale non era mai stata capace di uscire. E così Tamy Lyn Murrel, oggi 45enne, ...

Michelle Hunziker e il post di auguri per i 3 anni della figlia : "Auguri Celeste - mia piccola grande Donna del Futuro" : MILANO ? L?otto marzo si è festeggiata la festa delle donne, ma per Michelle Hunziker, sempre seguita da Leggo.it, è una data ancora più speciale. In quel...

Costantino Vitagliano - calendario sexy/ "L'unica donna della mia vita è mia figlia Ayla" : Costantino vitagliano posa nuovamente per un calendario sexy a distanza dalla prima apparizione in tv ad Uomini e Donne. E' un papà innamorato della piccola Ayla(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 22:58:00 GMT)

Cristiana Capotondi - Nome di donna/ “La mia Nina - sola e forte con il coraggio di denunciare”. Trama del film : Cristiana Capotondi è la protagonista di 'Nome di donna', il nuovo film di Marco Tullio Giordana che parla di molestie sul luogo di lavoro e della solitudine di chi denuncia.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 12:21:00 GMT)

“mia madre Renata Fonte - la prima donna politica italiana uccisa dalla mafia” : Chi s’imbatte solo ora per la prima volta nella storia di Renata Fonte deve sapere che questo viso dallo sguardo tenace diventerà un’immagine difficile da scordare. Lo sappia il viaggiatore, se e...

Parla Al Bano : ‘La vera donna della mia vita è mia madre’ : Ancora una volta, Al Bano è stato chiamato a pronunciarsi sullo stato di salute della sua relazione con Loredana Lecciso (oltre che a tante altre questioni professionali e personali). Il grande affetto che il pubblico prova per l’artista pugliese porta gli Italiani a incuriosirsi relativamente alla sua vita privata e quindi la domanda di rito a riguardo non manca mai, sicché Al Bano può sfruttare l’occasione per raccontare la sua ...