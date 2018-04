' La Lombardia è la regione più imprese sociali e cooperative Avanti con l' autonomia

Il presidente della Regione Lombardia : no ai Pride - sì al Family Day Video : Dopo il secco 'no. al patrocinio dei Pride da parte del presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, e il sindaco di Genova, Marco Bucci, arriva pure quello del neopresidente della Regione Lombardia, [Video] Attilio Fontana. L'esponente della Lega, intervistato dal giornalista Samuele Cafasso per Lettera43, ha confermato che non sosterra' i Pride che si terranno in #Lombardia nel mese di giugno. Anche se la tematica dovra' essere ...

Il presidente della Regione Lombardia : no ai Pride - sì al Family Day : Dopo il secco 'no. al patrocinio dei Pride da parte del presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, e il sindaco di Genova, Marco Bucci, arriva pure quello del neopresidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. L'esponente della Lega, intervistato dal giornalista Samuele Cafasso per Lettera43, ha confermato che non sosterrà i Pride che si terranno in Lombardia nel mese di giugno. Anche se la tematica dovrà essere discussa in ...

Tangenti sanità a Milano : caos ospedali Galeazzi e Pini/ Fontana - “Regione Lombardia sarà parte civile” : Milano, Tangenti ospedali Galeazzi e Pini: arrestati quattro primari, un dirigente sanitario e un imprenditore. Stesso filone dell'inchiesta sul prof. Confalonieri. Tutti gli scenari(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 17:15:00 GMT)

Tangenti sanità - Fontana : “Regione Lombardia sarà parte civile”. Giovedì al via gli interrogatori degli arrestati : Non perde tempi il gip di Milano, Teresa De Pascale. Cominceranno Giovedì pomeriggio, con quello dell’imprenditore Tommaso Brenicci, gli interrogatori di garanzia delle sei persone arrestate nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione con al centro la vendita di presidi medico-sanitari negli Istituti Ortopedici Cto-Pini e Galeazzi, in cambio di denaro anche sotto forma di false consulenze e altre utilità come borse griffate, cesti natalizi, ...

Regione Lombardia - Giorgio Gori ha scelto : "Continuerò a fare il sindaco di Bergamo : L'ex candidato del centrosinistra al Pirellone rinuncia al ruolo di capo dell'opposizione in Consiglio

Lombardia : domani in Consiglio Regione Fontana presenta programma legislatura : Milano, 9 apr. (AdnKronos) - La seduta di Consiglio regionale della Lombardia in programma domani, martedì 10 aprile, si aprirà alle 10 con la presentazione del programma di legislatura da parte del presidente della Regione, Attilio Fontana. Seguirà il dibattito in aula, con previsione di concludere

Lombardia : Attilio Fontana proclamato presidente della Regione : Milano, 26 mar. (AdnKronos) - L'ufficio centrale regionale della Corte d'Appello di Milano ha proclamato alla carica di presidente della Regione Lombardia l'avvocato Attilio Fontana. E' quanto si legge in una nota diffusa dall'agenzia di stampa interna di Regione Lombardia.

Regione Lombardia - parte il conto alla rovescia per la giunta di Fontana : Attilio Fontana , LAPresse, Oggi, a oltre venti giorni dalle elezioni, per Attilio Fontana dovrebbe essere la giornata della proclamazione ufficiale a nuovo presidente della Lombardia. A questo punto ...

Vaccini - "in Lombardia oltre 25mila studenti non in regola" : i dati arrivati in Regione : Solo 1.965 scuole su 10.729 hanno inviato gli elenchi all'Ats. L'assessore al Welfare sui rischi per chi non ha portato la documentazione richiesta entro il 10...

BOATI Lombardia - JET ROMPONO MURO DEL SUONO/ Video - psicosi terrorismo per aereo francese blocca una regione : BOATI in LOMBARDIA, uditi a Milano, Bergamo, Como e Varese. Cosa è successo? Ultime notizie, panico social ma sono due caccia che hanno rotto barriera del SUONO. Il Video(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 10:50:00 GMT)