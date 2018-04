La guerra in Siria calpesta i curdi

SIRIA - RUSSIA : “STRATEGIA guerra TRUMP E PROFUGHI IN UE”/ Pentagono smentisce Macron su armi chimiche Assad : SIRIA, l'attesa di TRUMP prima di attaccare Assad: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Pentagono smentisce Macron, RUSSIA avverte l'Ue(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:57:00 GMT)

La ragione della guerra in Siria che non ci è stata raccontata : Nelle ultime ore la crisi Siriana sta nuovamente degenerando. Dopo circa sette anni e dopo mezzo milione di vittime, si pensava che i signori della guerra avessero esaurito la loro brama distruttiva. Purtroppo non è così e ancora una volta ci giungono da Duma immagini raccapriccianti. Ed è proprio da quei corpi che vorrei far partire la mia riflessione. Oramai la guerra in Siria si sta concludendo, Trump la settimana scorsa ha affermato che i ...

Siria - frena guerra Trump-Assad/ Russia - "attacco chimico messa in scena straniera". Scontro sanzioni Mosca : Siria, l'attesa di Trump prima di attaccare Assad: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Gentiloni e Merkel "con" la Russia, "no interventi armati"

Le pericolose evoluzioni della guerra in Siria : Il caos Così è nato il gruppo Stato islamico , Is, , una manna per il regime Siriano che ha potuto dire al mondo: "Siamo l'unica alternativa a loro, scegliete!". Da lì in poi è stato il caos. La ...

Le pericolose evoluzioni della guerra in Siria : Inizialmente terra di conflitto tra iraniani e sauditi, oggi il paese è teatro di guerra tra russi e occidentali. Leggi

Il rischio di una nuova grande guerra in Siria sta rientrando : Dopo i tweet e le minacce dei giorni scorsi, Trump sta cercando un modo per colpire Assad senza far arrabbiare troppo la Russia, che a sua volta sta abbassando i toni The post Il rischio di una nuova grande guerra in Siria sta rientrando appeared first on Il Post.

L'Europa spaccata sulla Siria. Solo Macron e May in guerra : Ma non è affatto pazzo: se esaminiamo le sue decisioni, in 16 mesi ha rovesciato la politica di Obama, ma non ha rovesciato l'ordine mondiale in senso bellicistico. La guerra c'era, la presenza russa ...

guerra IN SIRIA/ Il gioco di specchi che inganna Trump ma non Putin : Si guarda con apprensione a quel che sta avvenendo intorno alla SIRIA. Le potenze mondiali prendono posizione. GIULIO SAPELLI ci aiuta a capire qual è la posta in gioco

Siria - affacciati sull’orlo di una guerra mondiale : Molti avranno visto, e quindi ricorderanno Il discorso del Re, bel film di Tom Hooper, del 2010, che racconta come Giorgio VI, re d’Inghilterra, sullo schermo Colin Firth, fu capace – lui, balbuziente – di pronunciare alla radio il discorso dal forte impatto emotivo con cui, nel settembre 1939, informò la Nazione della dichiarazione di guerra trasmessa alla Germania. E molti avranno presenti le immagini un po’ sgranate e mosse del discorso ...

Siria - chi non accetta la sconfitta politica può scatenare una guerra mondiale? Video : Un attacco alla #Siria da parte delle forze combinate di Stati Uniti, Regno Unito e Francia sarebbe assolutamente pretestuoso e pericoloso. Potrebbe scatenare la reazione della Russia, ormai sul punto di chiudere una guerra che dura dal 2011 e di raggiungere una vittoria politica davvero schiacciante nei confronti di USA ed alleati. L'appello generale è dunque al buon senso dei leader occidentali: se davvero attaccano la Siria, violandone di ...

Siria - chi non accetta la sconfitta politica può scatenare una guerra mondiale? : Un attacco alla # Siria da parte delle forze combinate di Stati Uniti , Regno Unito e Francia sarebbe assolutamente pretestuoso e pericoloso. Potrebbe scatenare la reazione della Russia , ormai sul ...

Macron : «La Siria ha usato armi chimiche Abbiamo le prove» Sarà davvero guerra? Gentiloni : «L’Italia non partecipa ai raid» : Il presidente francese: «Vogliamo togliere a Damasco la possibilità di usarle». Trump: «Mai detto quando attaccheremo». Merkel: «La Germania non parteciperà ad azioni militari»

Siria - tutti i colpevoli di questa guerra : Sapete di chi è la colpa di quello che accade in Siria? Il primo responsabile è il governo di Damasco, nella persona di Bashar al Assad e della cupola di potere che gli sta intorno, che non ha voluto minimamente ascoltare le istanze dei manifestanti Siriani che chiedevano l’apertura del Paese a un sistema democratico, dove le libertà personali fossero garantite. Al posto di ascoltare il proprio popolo il presidente Siriano, che ha ...