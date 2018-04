La Formula E sbarca a Roma | “Simbolo di futuro | la mobilità elettrica va incentivata”

La Formula 1 in chiaro sbarca su TV8 : Il Mondiale di Formula 1 sbarca per la prima volta in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando. Il canale trasmetterà infatti tutti i ventun Gran Premi della stagione, di cui quattro in diretta: i GP di Italia, Stati Uniti, Messico e Brasile. Tutti i Gran Premi della stagione sono stati programmati per la messa in onda in prima serata su TV8, mentre il GP più atteso, quello italiano che si corre sul circuito di Monza, sarà in diretta nel nuovo ...