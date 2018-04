La Formula E è per Roma un' occasione di ‘aggiustarsi’

Roma bloccata per la Formula E : Vigilia di Formula E e Roma resta bloccata, con traffico intenso causato da deviazioni e chiusure. ''Nuova disciplina di traffico nel quadrante sud. In vista del gran premio di Formula E , che ...

Formula E - Audi e-tron Vision Gran Turismo realizzata per un videogioco debutta nella realtà : Il 14 aprile Roma ospiterà per la prima volta la Formula E. Il Circuito dell’EUR sarà lo scenario della settima gara di campionato FIA riservato ai veicoli elettrici ed è qui che vedremo scendere in pista Audi e-tron Vision Gran Turismo. La concept car puramente elettrica finora visibile solo nelle gare virtuali Playstation 4 sarà per la prima volta utilizzata come race taxi, dimostrando le potenzialità della mobilità a zero ...

Roma : Traffico - deviazioni per il Gp di Formula E : Roma – Nuova viabilità nel quadrante sud di Roma. In vista del gran premio di Formula E. Evento che inizierà domani sulle strade dell’Eur, fino alle 12 di oggi. E’ chiuso lo svincolo 26 del Raccordo anulare per la Pontina in direzione centro. Chiusa anche via Cristoforo Colombo, tra piazzale XV Marzo e via Laurentina. Il Traffico diretto verso il centro e’ deviato su via dell’Oceano Atlantico. Attive inoltre ...

Formula E - Regia di Palazzigas Events per il Gala dinner di chiusura dell'E-Prix di Roma : ... mentre nella storica villa Romana metterà a frutto la lunga esperienza nel soddisfare le esigenze dei clienti del mondo private di ogni nazionalità. Come tutti gli eventi prodotti dall'agenzia, sarà ...

Viabilità. Astral : traffico intenso anche per ripercussioni Formula E : Nuova disciplina di traffico nel quadrante sud. In vista del gran premio di Formula E, che iniziera’ domani sulle strade dell’Eur, fino alle 12 di oggi è chiuso lo svincolo 26 del Raccordo Anulare per la Pontina in direzione centro. Chiusa anche via Cristoforo Colombo, tra Piazzale XV Marzo e via Laurentina; il traffico diretto verso il centro e’ deviato su via dell’Oceano Atlantico. Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario ...

Formula E Roma - auto elettriche al Campidoglio/ Virginia Raggi : “Le userò per gli appuntamenti istituzionali” : Formula E Roma, auto elettriche al Campidoglio, Virginia Raggi: “La userò per gli appuntamenti istituzionali”. Le parole del primo cittadino di Roma, all'arrivo delle auto elettriche(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 22:17:00 GMT)

Enel espande partnership con Formula E per altri 5 anni : Enel rinnova il proprio impegno a fianco del campionato di Formula E diventando 'Official smart charge technology partner' e 'Offical power partner' per le prossime 5 stagioni del campionato ...

Formula E - tutto pronto per il GP di Roma : 'E come ECONOMIA' . Come è ovvio, il senso dell'iniziativa ruota anche intorno all'indotto economico che l'evento spera di portare alla città. L'impatto economico su Roma è stimato in 50-60 milioni ...

Formula E - Realacci : a Roma per futuro in cui Italia protagonista : Roma, 12 apr. , askanews, Sabato prossimo, a 67 anni dall'ultima edizione del Gran Premio di Roma che si disputò nel 1951 sul circuito cittadino delle Terme di Caracalla, le monoposto torneranno a ...

Formula E - Tutto quello da sapere sull'ePrix di Roma : Non mancherà la possibilità di incontrare i piloti e di lasciarsi ammaliare dal fascino delle vetture del futuro, così come sarà possibile prendere parte ad eventi di corredo, tra spettacoli di ...

Enel scende in pista - partner Formula E per altri 5 anni : “A tre anni dall’avvio della collaborazione con Formula E, l’annuncio dell’espansione della partnership è un altro passo avanti per le nostre attività nell’ambito della mobilità elettrica“. Enel rinnova il proprio impegno a fianco del campionato Abb Fia Formula E e diventa ‘Official smart charge technology partner’ e ‘Offical power partner’ delle prossime 5 stagioni del campionato ...

Enel scende in pista - partner Formula E per altri 5 anni : Roma 12 apr. (AdnKronos) - "A tre anni dall'avvio della collaborazione con Formula E, l'annuncio dell'espansione della partnership è un altro passo avanti per le nostre attività nell'ambito della mobilità elettrica". Enel rinnova il proprio impegno a fianco del campionato Abb Fia Formula E e diventa

Enel scende in pista - partner Formula E per altri 5 anni : Roma 12 apr. (AdnKronos) - "A tre anni dall'avvio della collaborazione con Formula E, l'annuncio dell'espansione della partnership è un altro passo avanti per le nostre attività nell'ambito della mobilità elettrica". Enel rinnova il proprio impegno a fianco del campionato Abb Fia Formula E e diventa

Enel scende in pista - partner Formula E per altri 5 anni : Roma 12 apr. (AdnKronos) - "A tre anni dall'avvio della collaborazione con Formula E, l'annuncio dell'espansione della partnership è un altro passo avanti per le nostre attività nell'ambito della mobilità elettrica". Enel rinnova il proprio impegno a fianco del campionato Abb Fia Formula E e diventa