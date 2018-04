key4biz

: In viaggio per Roma. ?? Domani guiderò la Formula E , figata. @VenturiGP Ci vediamo lì. Can’t wait ?? - maxbiaggi : In viaggio per Roma. ?? Domani guiderò la Formula E , figata. @VenturiGP Ci vediamo lì. Can’t wait ?? - Valedance11 : RT @Unomattina: Al via domani l'#Eprix, la Formula E , il campionato automobilistico dedicato alle auto elettriche si terrà a Roma nel cuor… - negozioelettro : La Formula E domani debutta a Roma. In onda in HD su Italia 1 e Tivùsat (la gara alle ore… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) ... oltre 5 ore complessive distribuite su1 HD , Mediaset2 , in live streaming su Sportmediaset.it , sito e app, e in HD sul satellite attraverso la piattaforma. Per l'occasione,...