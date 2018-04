wired

: La Fondazione di Isaac Asimov e la difficoltà di farne una serie tv #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : La Fondazione di Isaac Asimov e la difficoltà di farne una serie tv #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Nonostante sia un classico della fantascienza, Il Ciclo delladi(originariamente una trilogia poi estesa a sette capitoli da sequel e prequel) non è riuscito a imporsi con un preciso universo narrativo all’immaginario collettivo. Prendiamo un’altra saga scifi: Dune. Il solo nominarla evoca enormi vermi che si sollevano dalle dune del pianeta di Arrakis o l’orribile barone Harkonnen dalla pelle ricoperta di pustole, così grasso da doversi muoversi su degli speciali sospensori. Se dico “” che cosa pensate? Forse al cielo metallizzato di Trantor o alle astronavi gravitazionali, oppure al naso a proboscide del Mulo. Poco altro. Come mai? Semplice: Dune ha avuto una trasposizione cinematografica per alcuni disastrosa per altri geniale, comunque firmata da un artista visionario come Lynch. Non solo, la saga di Herbert è stata anche una ...