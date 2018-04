La finale dell’Isola dei famosi si avvicina | Bianca Atzei e gli altri naufraghi mangiano

optimaitalia

(Di venerdì 13 aprile 2018) Ultime immagini dall'Honduras, itoccano le acque che gli hanno tenuto compagnia per l'ultima volta in attesa delladell'Isola deiin onda proprio lunedì 16 aprile.e glisi preparano a tornare in Italia dopo quasi tre mesi passati lontani da casa e il loro primo pensiero è dedicato ai propri familiari che presto potranno riabbracciare.Amaurys Perez ha passato le sue ultime ore in acqua, a pesca, ma poi sull'Isola deipensa alla moglie e ai figli che presto potrà incontrare. Jonathan e Amaurys hanno ritrovato la pace proprio nel daytime di ieri arrivando addirittura a scambiare un tenero bacio e oggi si salutano e si liberano delle cose che in questi mesi hanno usato per pescare.Jonathan è più forte di prima, tutte le paure lo hanno abbandonato, in Honduras è riuscito a sopravvivere, a combattere e ad aiutare gli...