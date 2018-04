La disposizione del grasso nel corpo | ecco i parametri da tenere presenti

meteoweb.eu

: La disposizione tattica del @bncalcio ?? #BeneventoJuve - juventusfc : La disposizione tattica del @bncalcio ?? #BeneventoJuve - Antonio_Tajani : Vicino alla gente di #Muccia,colpita da un nuovo terremoto.Mi sono messo a disposizione del sindaco Mario Baroni - smaltravelguidz : Nella parte sud di #UlanBator i turisti hanno diversi siti a disposizione. C'è l'ex residenza dell'imperatore mongo… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) E’ solito vedere soprattutto negli uomini un po di pancetta che fuoriesce dal pantalone; in alcuni casi può non dispiacere però se i chili sono in eccesso, in particolare nella pancia, può essere rischioso per la salute. Con il tempo la pancia può diventare un problema non solo di linea e di guardaroba, ma una condizioni di malessere più o meno grave a seconda dei casi. Infatti, se si ingrassa in eccesso si possono accumulare dentro alcuni organi interni (come il fegato e il pancreas) un deposito diviscerale molto più insidioso e nascosto di quello che si deposita tra pelle e muscoli. In genere l’uomo è più a rischio di accumulare adipe su tronco e addome per questioni ormonali e per ladelin condizioni di normalità anche senza eccesso direo, diventando pericoloso per la salute. Secondo la dottoressa Simona Ferrero, medico specialista in ...