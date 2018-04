La crisi della scuola | via un milione di alunni nei prossimi 10 anni

L'escalation della crisi in Siria ostacolo imprevisto sulla trattativa fra Lega e M5S : Mattarella verificherà se le posizioni dei due leader sono compatibili La trattativa M5S-Lega sembra bene avviata, ma rischia di annegare nel primo grande bagno di realismo: il dramma Siriano. Di Maio ...

Le banche ed il conto della crisi : Il numero di banche è ancora elevato per la BCE, anche in funzione dei numeri nettamente più bassi dell'economia nazionale. i questi giorni le prime avance politiche mostrano chiaramente un cambio ...

Le incognite dell’attacco Usa e gli attori della crisi in Siria : Trump cancella il viaggio in Perù per seguire le imminenti operazioni militari. Cacciatorpediniere americano in arrivo nelle prossime ore. La mappa degli interessi in campo e la posta in palio...

Le incognite dell’attacco Usa e gli attori della crisi siriana : Trump cancella il viaggio in Perù per seguire le imminenti operazioni militari. Cacciatorpediniere americano in arrivo nelle prossime ore. La mappa degli interessi in campo e la posta in palio...

Alessandra Amoroso torna ad Amici - cosa fa Emma. È successo poso prima del grande ritorno della cantante nel programma di Maria De Filippi. crisi nell’amicizia tra le due? Come stanno le cose : Oltre che colleghe anche amiche. Ma soprattutto: oltre che bravissime anche due grandi persone. Alessandra Amoroso torna ad Amici e la sua amica Emma le lascia un messaggio dolcissimo. Dopo aver rifiutato per anni di indossare i panni del Coach, la cantante pugliese ha accettato di entrare nella Commissione Esterna della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. A pochi minuti dalla prima puntata della nuova edizione del ...

Tesla - la crisi della normalità di Elon Musk : Specialista dell'eccezionale, l'imprenditore sembra arrancare in una sfida ordinaria per una multinazionale: produrre tanto in poco tempo

Riforma pensioni/ Legge Fornero e crisi della sinistra (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 3 aprile. Legge Fornero e crisi della sinistra, parla Enrico Rossi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:01:00 GMT)

«Troppi diritti» - la cruda diagnosi della crisi italiana secondo Alessandro Barbano : C?è una diagnosi fulminante all?inizio del libro di Alessandro Barbano intitolato ?Troppi diritti. L?Italia tradita dalla libertà? (Mondadori, 2018), ed...

Mazzuca : "Rapporto Unindustria - Calabria ha sofferto maggiormente della crisi" : Cosenza - "L'analisi che presenteremo, con dati puntuali che fotografano la situazione economico-sociale del Mezzogiorno ci dice chiaramente che la Calabria ha sofferto maggiormente gli effetti della ...

Scafati - Città esclusa dalle aree di crisi della Regione - il Pd attacca il Governatore De Luca : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Racket ed estorsioni, i D'Alessandro estendono il proprio controllo su Sant'Antonio Abate Pimonte - Auto in fiamme in via Puntone, si segue la pista ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ Loredana Lecciso complice della crisi? Scoppia il gossip ma... : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, la crisi continua ed è profonda. Loredana Lecciso c'entra con la rottura tra i due cantanti? Novella 2000 lancia il gossip(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 17:35:00 GMT)

Pasqua - il fantasma della crisi frena la spesa delle famiglie : ... solo il 9% - nemmeno uno su dieci " afferma di sentirsi più sicuro dello scorso anno riguardo le prospettive personali e dell'economia italiana in generale, mentre il 48% non rileva cambiamenti. A ...

“Cosa fecero per incastrarlo”. Fabrizio Frizzi - svelato “quel” segreto. Max Biaggi - molto amico del conduttore - decide di raccontare quella storia che risale ai tempi della crisi con Rita Dalla Chiesa e che in pochi conoscono. Su quell’aereo le cose andarono così : La morte di Fabrizio Frizzi, venuto a mancare a 60 anni appena compiuti per un’emorragia cerebrale mentre era ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma, è stata un duro colpo per tutti. Per la sua famiglia, per i suoi colleghi, per la gente normale che chiamava Frizzi per nome e lo considerava uno di casa, uno che faceva compagnia e che si faceva volere bene. Una fila interminabile quella che si è formata a viale Mazzini, nella sede della Rai, ...

Sabatini : le vere ragioni della crisi con Suning e delle dimissioni : 'L a richiesta è stata quella di ridimensionare gli investimenti nel mondo del pallone. Un ridimensionamento che è stato evidente in Cina, visto il mercato del Jiangsu, con l'affare Texeira che è ...