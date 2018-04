La cosa nuova che sta succedendo nel Pd

“Eros - ma devi dirci qualcosa?”. Mentre è in vacanza a Dubai con la tutta la sua nuova famiglia - un paparazzo si accorge di un ‘curioso’ dettaglio e scatta. Foto e prima pagina : ora manca solo l’annuncio del cantante : In questi ultimi giorni non si parla d’altro che della presunta crisi amorosa tra Michelle Hunzkier e Tomaso Trussardi. Nelle ultime ore aveva fatto il giro del web la notizia di una crisi aspra, nera, quasi definitiva, tra i due. Le notizie sui social si sono rincorse fino alla dichiarazione “a mezzo Instagram” della diretta interessata. In occasione del compleanno del marito, la conduttrice di Sanremo ha ...

cosa sappiamo della nuova scossa di terremoto vicino Macerata : Una scossa di terremoto di magnitudo 4,6 (inizialmente era stata stimata a 4,7) ha colpito all'alba del 10 aprile Muccia, nel Maceratese, a poca distanza da Camerino, è iniziato con un boato seguito da una sequenza sussultoria durata alcuni secondi che ha molto spaventato gli abitanti del comune e di tutto il comprensorio montano locale. Tanto che molti di loro hanno deciso di uscire in strada. L'Amministrazione ...

FINANZA E GOVERNO/ cosa c'è dietro la nuova strategia di Mattarella? : Le incertezze internazionali lasciano meno tempo all'Italia per risolvere l'impasse politico e dotarsi di un GOVERNO, pena un peggioramento economico. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Il nuovo GOVERNO si può trovare con il Def, di S. CingolaniSCENARIO/ Lega-M5s, il compromesso per avere l'ok dell'Ue (e dei mercati), di C. Pelanda

Condom Challenge - cos'è? / Video - la nuova sfida demenziale di inalare un preservativo : cosa si rischia : Condom Challenge, cos'è? Video, la nuova sfida demenziale di inalare un preservativo: cosa si rischia. Le ultime notizie su una vecchia moda tornata d'attualità(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 16:20:00 GMT)

Ex on the Beach 8 : ecco cosa cerca Marnie Simpson nella nuova stagione dello show : ... l'ex è dietro l'angolo! Ex On The Beach 8 con Marns, va in onda a partire da mercoledì 4 aprile alle ore 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW TV. Intanto Marnie Simpson ti aspetta anche in ...

“Ora è così”. A 58 anni - la nuova Clarissa Burt. “Ed ecco cosa fa per vivere”. Per anni presenza fissa sui nostri schermi - fece parlare di sé per il suo legame con Massimo Troisi e per una bellezza fuori dal comune che fece innamorare milioni di italiani. Ma oggi… : Icona di bellezza. Occhi azzurri e capelli scuri. Negli anni ’80 nessuno poteva competere con Clarissa Burt, americana di San Francisco che alla bellezza sapeva unire la simpatia. Innamorata dell’Italia, dal nostro paese e dagli italiani è stata amata. Compagna di Francesco Nuti ebbe una storia d’amore e Massimo Troisi. Un amore profondo che ancora oggi lascia traccia nelle sue parole, sebbene abbia lasciato l’Italia dal 2005: “Fu ...

“Riaprite gli ombrelli”. Torna il maltempo - ma non in tutta Italia : ecco dove. Nuova perturbazione dopo il weekend di Pasqua. cosa ci aspetta nei prossimi giorni : Sole e temperature miti, almeno in gran parte del Paese, hanno contraddistinto la giornata di Pasquetta dopo giorni di vento e pioggia. dopo una Pasqua caratterizzata da tempo instabile, con qualche nuvolosità e precipitazioni occasionali, le previsioni di Pasquetta hanno fatto tirare un sospiro di sollievo agli amanti delle scampagnate e delle gite fuori porta. Lunedì 2 aprile si è infatti verificato un miglioramento deciso e diffuso ...

Valentino Rossi guida la nuova Ferrari 488 Pista. Quando il Dottore era vicino alla Formula Uno con la Rossa : cosa sarebbe cambiato? : Valentino Rossi ha guidato la nuova Ferrari 488 Pista. Il Dottore è stato il driver d’eccezione della Scuderia di Maranello e ha testato la nuova vettura sul circuito di Fiorano. Reduce dall’ottimo terzo posto ottenuto nel GP del Qatar, il nove volte Campione del Mondo ha accolto l’invito della Rossa e ha fatto scatenare i 720 cavalli nel nuovo V8 biturbo. La nuova creatura è davvero bellissima, un bolide che affascina tutti ...

Nuova patch di Pasqua 2018 per Battlefield 1 - cosa risolve : DICE ha rilasciato una Nuova patch di Battlefield 1 progettata per risolvere diversi problemi di stabilità introdotti nelle patch precedenti e per rendere meno fastidiosa una particolare funzionalità grafica. L'aggiornamento è ora disponibile per tutti i giocatori di Battlefield 1. Ha un peso intorno ai 3,5 GB. Questa patch arriva giusto in tempo per Pasqua 2018 e riduce l'effetto della sovraesposizione, un effetto che in alcuni casi può essere ...

Apple Education - cosa aspettarci dall'evento?/ Possibile un iPad low cost e la nuova Pencil : Apple Education, cosa aspettarci dall'evento? Questa sera, dalle ore 17:00, andrà in scena un evento in quel di una scuola superiore di Chicago, organizzato dalla nota casa di Cupertino(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 14:19:00 GMT)

“Una congiura sull’Isola dei Famosi”. La “santa alleanza” contro Valeria Marini : tra i naufraghi - la nuova arrivata non è ben vista. E mentre qualcuno finge simpatia - ecco rafforzarsi il fronte degli avversari. cosa sta succedendo in Honduras : Che il suo sbarco sull’Isola dei Famosi sarebbe stato un momento topico di questa edizione 2018 era Cosa da mettere ampiamente in preventivo. Quello di Valeria Marini non è un nome come gli altri e la decisione della produzione di farla arrivare in Honduras è stata presa soprattutto per mischiare nuovamente le carte in vista di un finale di reality che a questo punto si preannuncia pepatissimo. Lei, la Valeriona nazionale, non ha ...

Nuova uscita iPhone X oro e iPad super economico già domani 27 marzo? cosa vedremo all’evento Apple : Potrebbe essere davvero dietro l'angolo un iPhone X in una Nuova colorazione e pure un iPad super economico alla portata di tutte le tasche? Per domani 27 marzo è in programma un evento formativo di Apple presso la Lane Tech College Prep High School in quel di Chicago e più di qualche fonte americana ma pure asiatica punta alle due possibili novità hardware su menzionate, come pure all'annuncio del rilascio pubblico di iOS 11.3. Perché Apple ...

Sta arrivando per Honor 9 l’aggiornamento B362 : a cosa serve la nuova patch Oreo : Stiamo per vivere nuovamente giorni intensi con il tanto chiacchierato Honor 9, in virtù del fatto che lo smartphone Android è in procinto di ricevere l'aggiornamento B362. Al momento della pubblicazione dell'articolo non è ancora chiaro quale sia il changelog ufficiale del pacchetto software, ma grazie ad una fonte come StechGuide possiamo farci quantomeno un'idea più chiara delle ragioni che hanno indotto i tecnici a rilasciare questo ...

"Faremo 15 modifiche - c'è una nuova sensibilità degli utenti". cosa ha detto Zuckerberg a Wired : "Faremo 15 modifiche alla piattaforma per limitare ulteriormente l'accesso dei dati. Finora non le ho elencate tutte perchè molte di esse sono difficili da spiegare": Mark Zuckerberg ha anticipato in un'intervista a Wired i suoi piani per limitare i danni del caso Cambridge Analytica, dopo aver chiesto scusa alla community degli utenti in un post pubblico nella serata di mercoledì 21. Il 34 enne ...