La corrida | chi è Ludovica Caramis | l’ex professoressa al fianco di Carlo Conti

Ludovica Caramis/ Chi è la valletta di Carlo Conti? Ex de "L'eredità" con un passato da Miss (La corrida ) : Ludovica Caramis , ex professoressa de "L'eredità", questa sera sarà sul palco de "La Corrida" in veste di valletta per accompagnare Carlo Conti nella sua nuova avventura.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:00:00 GMT)

MotoGP 2018 - cosa rischia Marc Marquez? Sanzioni e penalità dopo la corrida in Argentina : può saltare una gara? : Marc Marquez è nell’occhio del ciclone, ieri è stato pessimo protagonista del GP di Argentina , seconda prova del Mondiale MotoGP . Lo spagnolo ne ha combinate di tutti i colori regalando uno spettacolo non degno di questo ambiente e lontanissimo dal concetto di sport. Il pilota della Honda ha fatto tutto quello che non si dovrebbe fare: dalla furbata cercata in partenza quando ha riacceso la moto e si è riaccomodato sulla sua casella ...

Carlo Conti in Don Matteo 11 - guest star nella puntata del 1° marzo in attesa de La corrida : guai per Cecchini? : La fiction con protagonista Terence Hill schiera una nuova guest star d'eccezione: Carlo Conti in Don Matteo 11 nella puntata in onda stasera, 1° marzo, su Rai1. Il presentatore italiano si trova a Spoleto per iniziare le riprese del suo nuovo programma, ma non tutto andrà per il verso giusto. Secondo le anticipazioni, il Maresciallo Cecchini ne combinerà una delle sue: in quali guai si è cacciato? L'arrivo in città del noto conduttore è anche ...