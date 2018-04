Kimi Raikkonen | GP Cina 2018 | “È andata piuttosto bene Ci siamo fatti un’idea della

F1 - Kimi Raikkonen e il rinnovo con la Ferrari : non sono ammessi passi falsi. Iceman può rimanere in rosso? : Kimi Raikkonen è stato suo malgrado protagonista dell’incidente che ha procurato la fattura di tibia e perone di un meccanico Ferrari: il finlandese ha investito l’uomo addetto alla sostituzione della posteriore sinistra durante il pit-stop del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale F1. Il seconda pilota della Rossa era in piena lotta per il podio ma un errore di comunicazione lo ha portato a ripartire ben prima che fosse ...

F1 - come sta il meccanico investito da Kimi Raikkonen? Le condizioni aggiornate : Immagini davvero molto brutte quelle a cui gli spettatori hanno dovuto assistere durante il GP del Bahrein di Formula 1. Non solo gioie per la Ferrari, con la seconda vittoria consecutiva di Sebastian Vettel: uno strano incidente al cambio ruote occorso a Kimi Raikkonen è costato al pilota finlandese il ritiro dalla gara, mentre molto peggio è andata a Francesco Cigarini, meccanico della Rossa, che ha riportato la frattura di tibia e perone. ...

Frattura di tibia e perone per il meccanico travolto da Kimi Raikkonen : Il meccanico della Ferrari investito ai box nel corso del cambio gomme di Kimi Raikkonen ha riportato la Frattura di tibia e perone. Ad annunciarlo è la scuderia di Maranello in un tweet. L'incidente è accaduto al giro 35 del Gran Premio del Bahrain, quando il pilota finlandese si è fermato per la seconda sosta ai box. Il meccanico stava sostituendo la gomma posteriore di sinistra quando Raikkonen è ripartito e l'ha ...

VIDEO Kimi Raikkonen investe un meccanico Ferrari ai box : incidente durante i pit-stop! : Kimi Raikkonen ha investito un meccanico durante il pit-stop del GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Il finlandese, rientrato ai box in terza posizione, ha purtroppo urtato un uomo della scuderia che si stava occupando della sostituzione della gomma posteriore sinistra ed è stato costretto al ritiro. Di seguito il VIDEO dell’incidente. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Kimi Raikkonen - GP Bahrein 2018 : “Sono molto deluso - volevo la pole position - ma ho trovato troppo traffico” : Mastica amaro Kimi Raikkonen nel post qualifiche del Gran Premio del Bahrein. Il finlandese, infatti, si è visto soffiare la pole position proprio in extremis da parte del suo compagno di scuderia, Sebastian Vettel per appena 143 millesimi, dopo un fine settimana nel quale aveva sempre guardato il tedesco dall’alto in basso. Il dispiacere lo si legge in faccia ad “Ice Man” nonostante indossi enormi occhiali da sole durante le ...

F1 - GP Bahrein 2018 : I BOLIDI ROSSI del deserto! Prima fila Ferrari - pole position di Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen! : Sebastian Vettel centra la pole position numero 51 in carriera grazie ad un ultimo giro veramente perfetto nel quale è andato ad abbattere il muro dell’1:28 sul tracciato di Sakhir. Il tedesco della Ferrari, infatti, ferma le lancette su uno strepitoso 1:27.958 andando a superare il compagno di scuderia Kimi Raikkonen, proprio in extremis, per appena 143 millesimi. Una Prima fila tutta rossa, dunque, domani nel Gran Premio del Bahrein di ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Kimi Raikkonen davanti a tutti - Vettel quinto. Risalgono le Red Bull - imprecise ... : Alle ore 17.00 sarà la volta delle qualifiche, quanto mai importanti, con il campione del mondo in carica che sarà gravato di cinque posizioni di penalità. classifica TEMPI FP3 GP Bahrein 2018 Pos. N.

F1 - GP Bahrein 2018 : prove libere 3. Kimi Raikkonen ancora primo! Dietro le due Red Bull - Sebastian Vettel quinto : È un Kimi Raikkonen davvero in forma quello che ha cominciato questa stagione. Nelle prove libere 3 del GP del Bahrein, il finlandese si è confermato il più veloce in pista, piazzandosi davanti a tutti con il tempo di 1’29″868. Il pilota della Ferrari è stato l’unico ad avvicinare il miglior tempo di ieri (1’29″817), fatto segnare da lui stesso nelle FP2, proponendosi per il ruolo di protagonista assoluto in vista ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Kimi Raikkonen davanti a tutti - Vettel quinto. Risalgono le Red Bull - imprecise le Mercedes : Continua il fine settimana perfetto del Gran Premio del Bahrein per Kimi Raikkonen. Dopo il miglior tempo nella FP2 di ieri, infatti, il finlandese della Ferrari ha stampato il miglior crono anche nella FP3 disputata nel primo pomeriggio con 1:29.868. Una prestazione quasi simile a quanto visto ieri ma, quello che stupisce, sono i distacchi rifilati a tutti. Le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo (seconde e terze) accusano oltre ...

