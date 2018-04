Khedira | “il rigore al Real? L’arbitro non era sicuro”

calcioweb.eu

(Di venerdì 13 aprile 2018) “Ildato alMadrid? In una partita così importante e all’ultimo minuto deve essere sicuro al 101% che sia fallo per concederlo. Dal campo non ero sicuro che fosse fallo, l’avrò rivisto una ventina di volte e mi sono concentrato sull’arbitro: non era sicuro, ha tentennato due-tre secondi prima di fischiare”. Samitorna così sull’episodio che ha condannato la Juventus all’eliminazione per mano delMadrid nei quarti di Champions, vanificando la grande rimonta dei bianconeri al Bernabeu. “Per questo -sottolinea il centrocampista bianconeri ai microfoni di Premium Sport- Buffon, Chiellini e gli altri hanno reagito così ma è normale se vivi il calcio con passione: se non fosse così, sarebbe meglio ritirarsi”. In casa Juve lo sfortunato epilogo del match con gli spagnoli brucia ancora: “Anche a mente fredda è ...