Kahn a Buffon | meglio se lasciavi prima

Gigi Buffon - parla Oliver Kahn : 'Doveva ritirarsi prima - avrebbe evitato tante delusioni' : Io suggerirei a Buffon di smettere, è stato campione del mondo, è stato il portiere più forte del mondo, questo conta, non il cartellino rosso col Real o il fatto che non abbia vinto la Champions'.

Kahn affonda Buffon : l’ex portiere lancia frecciate al bianconero : “E’ fondamentale capire qual è il momento giusto per concludere la carriera. Buffon avrebbe potuto risparmiarsi la mancata qualificazione dell’Italia ai mondiali (nello spareggio con la Svezia ndr) o quanto accaduto mercoledì a Madrid se non fosse spinto dalla ricerca di nuovi record e anche dal sogno di vincere la Champions League”. E’ questo il commento da parte di Oliver Kahn , ex portiere e bandiera del Bayern ...

Ora Kahn attacca Buffon : "Se si fosse ritirato prima avrebbe evitato Svezia e Real" : Io suggerirei a Buffon di smettere, è stato campione del mondo, è stato il portiere più forte del mondo, questo conta, non il cartellino rosso col Real o il fatto che non abbia vinto la Champions '. ...

Kahn su Buffon : 'Ritirandosi avrebbe evitato Svezia e Real. Se non capisci il momento per smettere poi fa male' : Io suggerirei a Buffon di smettere, è stato campione del mondo, è stato il portiere più forte del mondo, questo conta, non il cartellino rosso col Real o il fatto che non abbia vinto la Champions'