Juventus | si volta pagina Nel mirino c' è la Sampdoria

Juventus-Real Madrid - panico a Piazza San Carlo : clamorosa svolta nelle indagini - arrestata banda di rapinatori [DETTAGLI] : Juventus-Real Madrid, il colpo di scena sul panico a Piazza San Carlo – Operazione delle Procura di Torino contro le persone responsabili di aver provocato il panico in Piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, si sta procedendo all’arresto di otto persone, si tratta di un gruppo che tentò di mettere a segno una rapina spruzzando spray ...

Champions League - Juventus travolta da Cristiano Ronaldo : il Real Madrid trionfa 3-0 a Torino : Troppo Cristiano Ronaldo , troppo Real Madrid : la Juventus esce con le ossa rotte dell'andata dei quarti di Champions League , travolta in casa 3-0 dagli spagnoli campioni in carica. Una disfatta ...

Champions - Juventus Allegri 'A Cardiff abbiamo mollato - stavolta non succederà' : Sergio Ramos è il miglior difensore al mondo, lo dico io e anche la maggior parte degli addetti ai lavori, la stessa cosa vale per Cristiano Ronaldo come attaccante'. Tags Argomenti: Juventus ...

Juventus-Sassuolo 7-0 - Sassuolo-Napoli 1-1 : questa volta la squadra di Iachini non si è scansata : Si è giocata una giornata fondamentale valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A, la prima grande sorpresa alle 18, il Napoli non è andato oltre il pareggio nella gara contro il Sassuolo, apre le marcature Politano, poi l’autogol di Rogerio. Partita commovente della squadra di Iachini che si sta giocando le chance di salvezza, oggi importante passo in avanti per l’obiettivo. Il Sassuolo però è la stessa squadra che quasi ...

Juventus - De Sciglio : 'La svolta è arrivata contro la Lazio' : "La svolta è arrivata con il gol di Dybala contro la Lazio ". A dirlo è Mattia De Sciglio , difensore della Juventus. L'ex Milan, ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato l'attuale lotta scudetto, che vede i bianconeri a + 4 sul Napoli. "Dal punto di vista mentale la vittoria dell'Olimpico ci ha dato una spinta in più. Poi il successo di ieri ...

Juventus - De Sciglio : “la vera svolta è stata il successo con la Lazio” : “Vincere con l’Atalanta è stato un passo importante verso lo scudetto”. Mattia De Sciglio riconosce al successo di ieri della Juventus una grande valenza nella corsa per il titolo di campione d’Italia: “É ancora lunga e ci sono gli scontri diretti – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -, ma questa vittoria ci ha dato una grande spinta”. La vera svolta della stagione, però, è arrivata con “il gol ...

Juventus - la Champions è sempre più casa : 3ª volta ai Quarti negli ultimi 4 anni - ma adesso serve il salto di qualità : Tre volte ai Quarti di finale negli ultimi quattro anni. E’ una Juventus versione Champions League, la squadra bianconera si conferma come una delle migliori squadre in campo europeo. Nella stagione 2014-2015, la squadra bianconera è riuscita ad arrivare in finale, niente da fare però con la Juventus sconfitta da un Barcellona veramente stellare. L’anno successivo i bianconeri devono fermarsi agli ottavi di finale, Bayern Monaco ...

Pistocchi ancora contro la Juventus : questa volta nel mirino c’è Chiellini : Il rapporto tra Pistocchi e la Juventus è sempre più teso, il giornalista ha preso di mira il club bianconero, nelle ultime ore è arrivata un’altra frecciata. In particolar modo hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Chiellini su Guardiola: “Guardiola ha rovinato il nostro calcio. Negli ultimi 10 anni i nostri allenatori hanno provato a imitarlo senza avere le sue competenze col risultato che i tecnici italiani hanno perso ...

Serie A - Fiorentina. Benassi : 'Battere la Juventus per la svolta' : Dopotutto per me è un po' come un derby" ha detto Marco Benassi, ex capitano del Torino e ora centrocampista della Fiorentina, intervistato da Sky Sport. "La partita è molto sentita anche qui, spero ...