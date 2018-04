Juventus-Napoli | quando si gioca? Data | programma e orario dello scontro diretto per lo

Scudetto 2017/2018 : scende la quota della Juventus - aumenta quella del Napoli : Al termine della 31° giornata del campionato di Serie A 2017/2018 ed in attesa delle restanti sette giornate prima della

Juventus-Napoli vietata agli azzurri : stop a vendita biglietti in Campania : Come ci si poteva aspettare, Juventus-Napoli sarà partita che finirà sotto la lente d'ingrandimento dell'Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni sportive. Il Napoli spera di...

Serie A Dino Baggio : «Scudetto? Si decide tutto nello scontro diretto Juventus-Napoli» : Dino Baggio , ex centrocampista di Juve, Inter, Lazio, Parma e vicecampione del mondo a Usa '94, è stato ospite questa mattina della trasmissione 'Pezzi da 90' condotta da Massimo Boccucci sull'...

Serie A - il Napoli vince al 93' contro il Chievo. Azzurri a meno 4 dalla Juventus : Dopole vittorie di Juventus e Fiorentina e i pareggi in Spal-Atalanta e Sampdoria-Genoa, la 31esima giornata di Serie A è proseguita oggi con l'anticipo dell'ora di pranzo dove l'Inter di Luciano ...

Serie A - 31^ giornata LIVE : il Napoli chiamato a rispondere alla Juventus : Serie A, 31^ giornata LIVE, continua il programma valido per la 31^ giornata del massimo campionato italiano, nel lunch match in campo Torino ed Inter, buona prestazione della squadra di Luciano Spalletti ma a vincere sono stati i granata grazie alla rete di Ljajiic. Il Napoli in campo contro il Chievo e chiamato a rispondere al successo della Juventus contro il Benevento. Scontro fondamentale per la salvezza quello tra Verona e Cagliari, così ...

Juventus e Napoli - molto più vicini di quanto non dica la classifica : , Nella foto, una fase concitata della partita di andata tra Chievo e Napoli, finita 0 a 0, *Già Direttore di Sky Sport

La Juventus passa a fatica a Benevento : 4-2 e bianconeri a più sette sul Napoli : La Juventus soffre terribilmente al Ciro Vigorito contro l'ottimo Benevento di Roberto De Zerbi. I bianconeri, ancora sotto choc dopo la batosta subita in Champions League dal Real Madrid di Cristiano Ronaldo, hanno vinto contro gli ultimi in classifica solo grazie a due calci di rigore concessi dall'arbitro Pasqua e realizzati da un Paulo Dybala spietato. La tripletta della Joya, la prima rete con un sinistro fantastico all'incrocio dei pali, e ...

Calciomercato Cagliari - oro Barella. Juventus - Napoli e Roma lo osservano : Cagliari - La sua prima vera stagione da protagonista in Serie A si sta trasformando in una cavalcata entusiasmante tanto che il Cagliari si aggrappa al suo gioiello Nicolò Barella per acciuffare al ...

Juventus-Real Madrid 0-3 - a Napoli è festa grande : la maglia celebrativa [FOTO] : Juventus-Real Madrid 0-3, a Napoli la maglia celebrativa. Si è giocata la gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, dominio da parte della squadra di Zidane che ha ipotecato la qualificazione, quasi vicine allo zero le possibilità dei bianconero di superare il turno. In tanti però hanno ‘festeggiato’ alla sconfitta della squadra di Allegri, in particolar modo a Napoli. E’ stata realizzata infatti ...

Napoli - Auriemma : 'Le partite della Juventus dovrebbero finire un quarto d'ora prima' : ... Auriemma critico con la società: 'Squadra più debole dello scorso anno' Juventus, sirene inglesi per Allegri: è lui il dopo Conte ? Dove vedere Juventus-Real Madrid in diretta TV e streaming live ...

Juventus-Napoli - il duello per lo scudetto non è finito - : Neanche l'ex Bonucci è riuscito ad arrestare il passo della Juventus. I bianconeri hanno approfittato al meglio del mezzo passo falso del Napoli, costretto ad un affannoso pareggio col Sassuolo. Ora, ...

Napoli - Alvino shock contro il Sassuolo : “schiavi della Juventus” [VIDEO] : Il pareggio contro il Sassuolo non è andato giù ai tifosi del Napoli, in particolar modo viene messo in risalto la differenza di prestazione con gli azzurri e con la Juventus (7-0 il risultato contro i bianconeri). Pesanti accuse da parte di Carlo Alvino, uno sfogo in diretta finito in rete e che ha indignato i tifosi della Juventus, accorsi in massa a ricordare al giornalista napoletano come anche la Spal abbia fermato sul pari la ...

Serie A - Juventus-Milan 3-1/ Allegri batte Gattuso e si riporta a +4 sul Napoli : Diretta Juventus Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Big match all'Allianz Stadium, bianconeri a caccia di riscatto(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:31:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Serie A - la Juventus batte il Milan - a +4 dal Napoli (1 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: è morto Luigi De Filippo. I controlli dei doganieri francesi a Bardonecchia diventano un caso politico. La Juve vola a +4 in classifica. (1 aprile 2018).(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 01:44:00 GMT)