Juventus | la rabbia europea per volare in Italia

Juventus - la rabbia e l'orgoglio nel day after bianconero : La rabbia e l'orgoglio si mischiano in dosi uguali a Vinovo all'indomani dell'eliminazione con beffa nei minuti di recupero al Bernabeu. Le parole durissime a caldo di Andrea Agnelli e Gigi Buffon nei ...

Furia cieca Juventus - al Bernabeu resta solo tanta rabbia. Benatia : «Il rigore è uno stupro» : La frase del difensore bianconero pronunciata con freddezza. Da Buffon: «L’arbitro ha l’immondizia al posto del cuore» a Chiellini che accusa i madridisti di pagare gli arbitri la reazione della squadra di Allegri è sopra le righe

Juventus - dopo il Real Madrid la rabbia di Andrea Agnelli : l'ombra del complotto su Pierluigi Collina : Un complotto contro la Juventus e il calcio italiano. dopo la beffa in casa del Real Madrid , il presidente bianconero Andrea Agnelli punta il dito contro Pierluigi Collina , il designatore degli ...

Juventus - Buffon rosso di rabbia. Il sogno e poi l'addio all'Europa : Finisce così, con un cartellino rosso. Finisce così, nel peggiore dei modi. Finisce così. Punto. Gigi Buffon saluta la Champions League con un'espulsione al 93'. Quando Benatia atterra Vazquez e l'...

Juventus - Allegri : 'Reagito con rabbia alla scoppola Real' : 'Era importante tornare subito alla vittoria dopo la Champions - dice il tecnico a Premium Sport - , abbiamo preso i 3 punti faticando e soffrendo. Dobbiamo ricaricare le energie perché ci aspetta un ...

Juventus - Allegri : “a Benevento con rabbia” : “Domani non possiamo sbagliare: dovremo mettere la rabbia e la delusione per come è finita martedì”. Allegri chiede una reazione speciale alla Juventus contro il Benevento dopo la sconfitta in Champions contro il Real: “E’ una partita che dobbiamo vincere di tecnica ma anche di rabbia – ha spiegato il tecnico bianconero -. Mettere tutta la rabbia e la delusione di martedì in campo con il Benevento, altrimenti ci ...

Rabbia Dybala : vinco con la Juventus : TORINO - 'Voglio i l Mondiale!'. Paulo Dybala non rinuncia al sogno, anzi rilancia. Vuole fortemente partecipare alla sua prima Coppa del Mondo e per questo prepara una risposta alla sua maniera alle parole di Jorge Sampaoli. Quella che sembra una bocciatura, almeno al momento, della candidatura del numero 10 della Juve per un posto ...

Spal-Juventus 0-0 - passo falso bianconero? Allegri : “Non sono nè deluso - nè arrabbiato…” : Spal-Juventus 0-0- Un pareggio che lascia l’amaro in bocca in casa Juventus. Un’ottima SPAL tiene a secco l’attacco juventino e conquista un punto importantissimo in ottica salvezza. Il campionato resta vivo. Oggi il Napoli, battendo in Genoa, potrebbe accorciare a -2 le distante dai bianconeri. Tutto ancora in gioco, considerato anche l’imminente scontro diretto tra […] L'articolo Spal-Juventus 0-0, passo falso ...

Rabbia Milan - sballo Lazio. Juventus e Roma - è tempo di sorteggi : la rassegna stampa : "Oggi le avversarie di Juve e Roma - rincara il Corriere dello Sport - Nell'urna più un valore di giocatori superiore ai 5 miliardi di euro". Tuttosport invece titola: "Pesca pericolosa: City, ...

Juventus-Atalanta : il turnover massiccio di Gasperini fa arrabbiare Sarri : Juventus-Atalanta non è ancora iniziata, ma già fa discutere. La formazione presentata da Gasperini all’Allianz stadium ha mandato su tutte le furie i tifosi del Napoli ed anche Maurizio Sarri. Gollini; Toloi, Mancini, Palomino; Castagne, de Roon, Melegoni, Gosens; Haas; Rizzo, Cornelius. Questa di certo non è l’Atalanta che tutti noi conosciamo, con solo 2 titolari in campo. Nulla da rimproverare a Gasperini che di certo ha fatto ...