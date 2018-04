Juventus | Buffon chiude il 20 maggio | l' ultima contro il Verona

Michael Oliver - chi è arbitro del rosso a Buffon/ Ex fischietti su rigore Real Madrid-Juventus : “da non dare” : Michael Oliver, chi è l’arbitro di Real Madrid-Juventus: il rosso a Buffon e le polemiche. 5 ex arbitri sull'episodio, "non l'avremmo fischiato". Fischietto minacciato sui social(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:08:00 GMT)

Juventus - incubo Buffon : rischia una squalifica a tempo - : ... destinata comunque a non incidere visto che il capitano bianconero è vicino all'addio al calcio, ma che rischia addirittura uno stop a tempo , secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport : e ...

MICHAEL OLIVER - CHI E' L'ARBITRO DI REAL MADRID Juventus/ Rigore e rosso a Buffon : Moggi - "non all'altezza" : MICHAEL OLIVER, chi è l’arbitro di REAL MADRID-JUVENTUS: perchè Buffon è infuriato con lui sul Rigore. Il penalty concesso ha fatto andare su tutte le furie l’estremo difensore(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:23:00 GMT)

Real Madrid-Juventus - Tacconi perde la testa : “Buffon doveva picchiare l’arbitro” : Real Madrid-Juventus, ancora tensione altissima dopo la gara di Champions League che ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Ad accendere gli animi anche alcune dichiarazioni di Stefano Tacconi ai microfoni di ‘RMC Sport Network’: “Sapendo di smettere, avrei spaccato la faccia all’arbitro. Sarebbe stata la grande fine di una carriera stupenda. Non puoi dare un rigore così al 95′. Psicologicamente tutti ...

Serie A Sampdoria - Ferrero : «Juventus? D'accordo con le parole di Buffon» : GENOVA - "Speravo nei supplementari tra Real Madrid e Juventus così i bianconeri avrebbero consumato più energie e sarebbero stati più stanchi contro di noi" . Massimo Ferrero , presidente della ...

Real Madrid-Juventus - anche Del Piero tira le orecchie al portiere Buffon : Real Madrid-Juventus, sfogo pesante, troppo pesante quello del portiere Buffon al termine della partita di Champions League contro il Real Madrid che ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Dichiarazioni che non sono andate già all’ex Del Piero che durante la trasmissione Sky Sport L’Originale ha così commentato: “Quando Gigi ha parlato dell’arbitro, ho fatto fatica a comprenderlo, onestamente. Non capisco perché si debba ...

Real Madrid-Juventus - Buffon annuncia l’addio al calcio : ufficializzato il ritiro : Real Madrid-Juventus, beffa per i bianconeri nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, il gol di Cristiano Ronaldo in pieno recupero ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Furioso il portiere Buffon con dichiarazioni pesantissime, poi l’annuncio dell’addio al calcio: “Orgoglioso di questa Juventus. Da morire, da morire, da morire. Il dispiacere più grande di smettere di giocare è quello di lasciare questi ...

Real Madrid-Juventus 1-3 - stoccate Buffon-Chiellini : “L’arbitro ha una pattumiera al posto del cuore…” : Real Madrid-Juventus 1-3- Scorre sangue amaro nelle vene dei giocatori bianconeri dopo l’epilogo del Bernabeu. Gigi Buffon, a fine gara, ha sottolineato, senza peli sulla lingua il suo punto di vista verso l’arbitro: “Non puoi dare un rigore così. Se lo fai vuol dire che al posto del cuore hai una pattumiera. Definisco il rigore […] L'articolo Real Madrid-Juventus 1-3, stoccate Buffon-Chiellini: “L’arbitro ha ...

Juventus - Buffon rosso di rabbia. Il sogno e poi l'addio all'Europa : Finisce così, con un cartellino rosso. Finisce così, nel peggiore dei modi. Finisce così. Punto. Gigi Buffon saluta la Champions League con un'espulsione al 93'. Quando Benatia atterra Vazquez e l'...

Rigore Real Madrid-Juventus - Buffon perde la testa : l’arbitro sbaglia… a non espellere Benatia [FOTO e VIDEO] : Rigore Juventus-Real Madrid – Si è concluso il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa per la Juventus, eliminata dal Real Madrid. La Juventus passa subito in vantaggio, il marcatore è Mandzukic, il croato si ripete poco prima della fine del primo tempo. Il Real Madrid non è in partita, pasticcio in difesa, Matuidi ne approfitta e firma il clamoroso 0-3. Buffon salva il risultato con una grande parata. Beffa nel finale, ...

Beffa atroce : Juventus fuori al 97'. Il rigore di Ronaldo la condanna : 1-3. Buffon espulso : TORINO - Nessuna rimonta completa, nessuna impresa stile Roma. Ma la Juve la sfiora e cade solo al 97' su rigore, con il suo capitano espulso. La squadra di Allegri merita un 'grazie lo stesso' enorme ...

Real Madrid – Juventus 1-3. Niente lieto fine per i bianconeri : beffati su rigore al 93'. Buffon espulso - Ronaldo segna : Il sogno della Juventus è durato 94 minuti, più di una partita perfetta. L’impossibile che diventa Reale, il Real Madrid rimontato in casa di tre gol. Un altro miracolo dopo quello della Roma contro il Barcellona. Ma stavolta incompiuto. Quando sembrava fatta, i supplementari praticamente raggiunti, dopo la doppietta di Mandzukic, gli svarioni avversari e le parate di Buffon, tutto finisce per un calcio di rigore a tempo scaduto. Probabilmente ...