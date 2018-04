Juve | tifosi dal Lussemburgo per farsi autografare due quadri da Buffon

Juve - tifosi a Vinovo con quadri Buffon : ANSA, - TORINO, 13 APR - Un viaggio dal Lussemburgo a Torino per farsi autografare da Buffon due dipinti a olio con il ritratto del portiere grintoso ed esultante. Una coppia di tifosi Juventini ha ...

Real-Juve 1-3 - Mino Taveri litiga con i tifosi e sventola una banconota (VIDEO) : Real-Juve 1-3- Episodio piuttosto singolare durante la sfida di ieri sera. Il giornalista Mino Taveri, nelle fasi finale della gara tra Real Madrid e Juventus, ha sventolato una banconota in faccia ai tifosi madrileni sistemati sotto la tribuna stampa del Bernabeu. Uno scambio di opinioni sull’ultimo episodio riguardante il rigore concesso al Real Madrid? Il […] L'articolo Real-Juve 1-3, Mino Taveri litiga con i tifosi e sventola una ...

Juventus - ex Ravanelli a ISP : 'Ero al Bernabéu - anche per i tifosi del Real Madrid non era rigore. Ronaldo simula - Messi è un'altra cosa' - : Il numero uno del mondo insieme a Messi non deve simulare, invece si buttava e condizionava l'arbitro e per un campione come lui non è bello. Logico che uno vuole sempre vincere, ma è un ...

Roma - Pellegrini ai tifosi : 'Tranquilli - non vado alla Juve' : Roma - A Trigoria per la ripresa in vista del derby di domenica sera, Lorenzo Pellegrini si è intrattenuto fuori i cancelli con i numerosi tifosi presenti dopo l'impresa in Champions League contro il ...

Verso Catania-Juve Stabia : i tifosi sperano che il Catania “tuoni” ancora : Grandissima affluenza, per la sfida con la Juve Stabia, gara in programma, stasera, lunedì 9 aprile alle 20.45 allo stadio “Angelo

Juvemania : Dybala - nessuno come te in Serie A! Se ti svaluti lasci sereni i tifosi : Quando si passa in pochi giorni dalla più forte al mondo alla più debole della Serie A è facile sottovalutare l'avversario o comunque avere un calo di tensione importante. Super Dybala, il più forte ...

Juve-Real - standing ovation dei tifosi bianconeri per Cristiano Ronaldo : Juve-Real, standing ovation dei tifosi bianconeri per Cristiano Ronaldo Juve-Real, standing ovation dei tifosi bianconeri per Cristiano Ronaldo Continua a leggere

Juve-Real - standing ovation e applausi per Cristiano Ronaldo. Lui ringrazia i tifosi bianconeri : “È stato un momento incredibile, devo ringraziare tutti i tifosi della Juventus, quello che hanno fatto è stato qualcosa di fantastico che non mi era mai successo nella mia carriera”. Con queste parole al sito dell’Uefa Cristiano Ronaldo ha voluto ringraziare i tifosi bianconeri per la standing ovation che gli hanno riservato dopo lo splendido gol in rovesciata dell’Allianz Stadium. Il fuoriclasse portoghese è stato ancora una volta ...

