Juve | Sacchi | ' Allegri ha abbandonato il difensivismo e ora…'

Sacchi : 'Allegri un maestro - ma la sua Juve non è bella. Sarri e il nuovo ct...' : Il calcio è nato come sport di squadra offensivo, e noi invece lo interpretiamo come un fatto puramente difensivo. Ma se facciamo un calcio difensivo penalizziamo, oltre che l'ottimismo dei giovani, ...

Sacchi : 'Allegri non cambia. Juve? Vince con gli episodi' : Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, per parlare di Tottenham-Juve : 'Partita aperta. Il 2-2 dell'andata pesa, ma non è un macigno. Per la Juve la qualificazione è possibile. Per la Juve è la partita ideale. Mi spiego: cercherà di ...